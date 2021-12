Maltempo in Vallesina, chiusa la Sp76 per una frana

CASTELPLANIO – Allarme maltempo in Vallesina. Una situazione di criticità si sta riscontrando a Castelplanio, lungo la Sp76 nel tratto in corrispondenza di via Piagge, per uno smottamento franoso che ha invaso la strada. Stanno intervenendo due squadre dei Vigili del fuoco di Jesi e del comando di Ancona, per ripulire la sede stradale dal fango e dall’acqua, e mettere in sicurezza la zona. Al momento la strada risulta chiusa al traffico.

Anche la superstrada 76 è bloccata nel tratto in direzione Genga-Fabriano, a causa di allagamenti. Lunghe file di auto all’uscita Apiro-Mergo e dunque a Serra San Quirico Stazione, dove al momento sono al lavoro i volontari della Protezione civile che, al passaggio a livello della cava, sono a disposizione degli automobilisti per fornire informazioni e indicazioni utili. Il percorso alternativo per raggiungere Genga passando da Poggio San Romualdo non è praticabile per via della neve, quindi se si vuol procedere da lì occorre avere le catene montate. Il percorso migliore consigliato per Genga è al momento passare per Arcevia. In direzione Ancona la superstrada è aperta, ma si consiglia di transitare a velocità moderata e di prestare massima attenzione.

Tra i tanti disagi e problemi al traffico segnalati, l’incidente di questa mattina a Mergo: un mezzo pesante è rimasto incastrato tra le sbarre del passaggio a livello, abbassatesi in modo repentino forse a causa di un malfunzionamento. Il guaio è che proprio in quel momento stava per transitare un treno ed è solo grazie all’intervento tempestivo della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e Carabinieri, insieme alla prontezza del capotreno, che l’incidente non s’è trasformato in tragedia.

Grande attenzione ai fiumi e corsi d’acqua: se nelle campagne i piccoli torrenti sono in piena e hanno straripato allagando letteralmente campi e strade secondarie, a Jesi si teme per le condizioni del fiume Esino dove sono in atto fenomeni di esondazione. Il Comune sta monitorando la situazione del fiume, in piena. L’Amministrazione comunale raccomanda di non transitare per alcun motivo né a piedi né con veicoli in prossimità del fiume o di fossi alimentati dall’Esino. I residenti della zona saranno informati dalla Polizia locale con megafono. Restano chiusi i sottopassi di Via Adeodato Pieralisi (dietro Goldengas), un tratto di Via del Burrone e la strada che porta da Via Agraria a San Marcello. Si registrano allagamenti alla zona industriale (ponte bianco), in Via Piandelmedico ed in altre parti a valle della città. Chiuso anche il Ponte San Carlo in via precauzionale e anche il ponte del Granita in via San Giuseppe. Chi scende da Via San Marcello è obbligato a svoltare a sinistra in Via Lazio per poi immettersi in Viale del Lavoro. Da poco sono stati riaperti al transito i sottopassi di 𝗩𝗶𝗮 𝗙𝗼𝗻𝘁𝗲𝗱𝗮𝗺𝗼 (Jesi Est) e 𝗩𝗶𝗮 𝗟𝗮𝘁𝗶𝗻𝗶.