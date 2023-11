Maltempo: tanti gli interventi di carabinieri e vigili del fuoco a Fabriano, Sassoferrato e Genga

FABRIANO – Molti gli interventi nel fabrianese a causa delle forti folate di vento. La Compagnia carabinieri di Fabriano, causa allerta vento emessa dalla Protezione Civile, ha ricevuto più di 40 chiamate al numero di emergenza. In sinergia, in diversi casi, con i vigili del fuoco, sono stati effettuati interventi a Fabriano, Cupramontana, Genga e Sassoferrato. Al lavoro due pattuglie, una del Norm e una della Stazione di Fabriano per la città della carta, oltre l’ausilio delle varie stazioni che fanno riferimento alla sede di via Dante. Nel dettaglio alcuni degli interventi fatti, tutti fortunatamente senza feriti. Sia Fabriano che a Sassoferrato sono stati aperti i rispettivi Coc per coadiuvare i vari interventi. Resteranno aperti fino alla revoca dell’emergenza.

Gli interventi

A Pianello di Genga, i militari della locale stazione sono intervenuti per la caduta di albero con danneggiamento di auto, a Sassoferrato stessa tipologia di intervento lungo la Sp 48 di Cabernardi. Numerosi gli interventi effettuati a Fabriano: gestito il traffico in via Otello Bondi per la caduta di un albero in mezzo alla strada; in via delle Fornaci intervento per il danneggiamento del telo di un camion a causa di uno ostacolo sporgente a bordo strada; in via Veneto per delle tegole cadute su un veicolo in sosta; in via Serraloggia per un albero caduto su auto; in via Campo Sportivo intervento dei militari per una serie di lastre cadute dal tetto su alcune auto parcheggiate; in via Miliani per il danneggiamento di auto a causa di oggetti trasportati dal vento. A Campodonico, invece, per la presenza di fango su strada carabinieri e vigili del fuoco sul posto per una macchina in panne. Accanto a questa fase emergenziale, i carabinieri hanno effettuato anche un servizio straordinario di controllo del territorio, soprattutto nelle vicinanze della frazione di Marischio, per prevenire ulteriori furti in appartamento.