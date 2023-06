Il maltempo non concede tregua a Fabriano: una frana e una voragine nella zona di Attiggio

FABRIANO – I vigili del fuoco sono intervenuti durante la notte in due diversi interventi nella zona di Fabriano a causa delle intense piogge cadute da ieri sera a questa mattina, 5 giugno. Nella frazione di Attiggio si è formata una piccola frana con un’estensione di circa 150 metri che ha creato qualche problema alla circolazione stradale. Non si riscontrano danni a persone o cose. Poco distante lungo via Cupa si è creata una voragine nella pubblica via con una lunghezza di circa due metri. Anche qui non risultano danni a persone o cose. In tutti e due gli interventi la squadra di Fabriano ha provveduto a mettere in sicurezza le aree coinvolte. Sul posto anche la polizia locale ed il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune. «Abbiamo registrato qualche nuovo problema ad Attiggio dove i terreni non assorbono più le norme quantità di acqua caduta nelle ultime ore. Stiamo monitorando la situazione», il commento della sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo. «Abbiamo dovuto chiedere alla Protezione civile regionale scorte supplementari di sacchi di sabbia per proteggere scantinati e garage», conclude.

Il maltempo

Anche oggi, la pioggia è caduta copiosa nel fabrianese e il terreno non riesce a drenare completamente l’acqua. Prosegue, intanto, la messa in sicurezza delle strade. Oltre alle strade, infatti, soprattutto nella zona di Attiggio, Fossi di Burano e Case Tiberi, ci sono stati molti disagi causa garage e taverne allagate, strade ostruite dal fango. La situazione più critica lungo la Strada Provinciale 15 che collega Attiggio con Fabriano dove è stato instituito il senso unico alternato. «Procedono – afferma Ghergo – sulle strade danneggiate i lavori di messa in sicurezza. Per fortuna non ci sono strade completamente chiuse e sabato non ci sono state famiglie evacuate dalle loro abitazioni per colpa della bomba d’acqua».

Al momento gli operai comunali, la protezione civile e le forze dell’ordine sono al lavoro, il bilancio dell’ultima ondata di maltempo non è ancora definitivo. Si contano decine di piccoli smottamenti, diversi alberi cadute e strade allagate. «Non è possibile avere ora una conta dei danni dal punto di vista economico» conclude la sindaca. Dall’opposizione, il consigliere Pino Pariano chiede che si faccia in fretta con una dettagliata ricognizione dei danni subiti nelle diverse aree dell’intero territorio cittadino. «La situazione che stiamo vivendo è davvero devastante per l’intera città, ora bisogna ripristinare al più presto la sicurezza delle strade. A causa di frane e voragini, visto il disagio che stanno subendo tantissimi cittadini costretti a fare giri assurdi per spostarsi dalle proprie abitazioni per recarsi, soprattutto, nei luoghi di lavoro non accetto minimamente che l’Amministrazione, come spesso succede, dica che mancano i fondi per ripristinare la corretta viabilità delle strade», l’affondo.