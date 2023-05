Maltempo: frana il terreno, bambino finisce nel fiume a Jesi

JESI – Stava percorrendo via Esino in sella alla sua bicicletta insieme al fratello maggiore, quando improvvisamente il terreno è franato e lui è caduto dentro al fiume Esino. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 18) nel quartiere Minonna, e per fortuna l’epilogo non è stato drammatico come poteva sembrare. Il bambino, 10 anni, è stato salvato dal provvidenziale intervento di una donna che stava passeggiando insieme al suo cagnolino. La signora ha udito le urla disperate del bambino e del fratello, si è avvicinata e ha lanciato il guinzaglio del cane in direzione del piccolo, che è riuscito ad afferrarlo e così è stato estratto dalle acque.

Intanto era scattato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi con un’ambulanza della croce verde, una pattuglia della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Poco dopo è arrivata anche la madre dei due ragazzini, che constatando le buone condizioni del figlio, ha rifiutato il trasporto in ospedale anche a solo scopo cautelativo. Infatti, a parte la grossa paura e qualche graffietto, il bambino stava tutto sommato bene. Una brutta avventura che si è conclusa, per fortuna, bene. Ma resta alta l’allerta meteo e di conseguenza anche l’attenzione in quella parte più a valle della città, così vicina al fiume Esino, e gravemente colpita dal maltempo.