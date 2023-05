Maltempo, crolla parte del muro di cinta di Rosora. Sul posto i vigili del fuoco

ROSORA – L’allarme maltempo non concede tregua e nella notte ha provocato il crollo di una porzione di circa 30 metri della cinta storica muraria di piazza Antonio Ferri, a Rosora. Ad accorgersi è stato un cittadino che verso le 4 del mattino ha allertato i vigili del fuoco, intervenuti in mattinata per mettere in sicurezza la zona. Le incessanti piogge degli ultimi giorni hanno provocato molti danni nel territorio comunale. Non solo uno smottamento franoso in località Fondiglie e in via Tassanare, ma soprattutto il crollo del parapetto in muratura che si affaccia su un terreno agricolo e su contrada Pratelli, strada comunale che questa mattina, mercoledì 17 maggio, è stata chiusa su disposizione del sindaco Fausto Sassi, intervenuto insieme al vice e all’ufficio tecnico per monitorare la situazione.

«Temevamo un possibile crollo – spiega il primo cittadino – per questo nei giorni scorsi, con il nullaosta della Soprintendenza, avevamo smontato circa 25 metri lineari di muro transennando la zona. Ma non avremmo mai immaginato un danno così… Oggi pomeriggio farà un sopralluogo anche la Protezione civile delle Marche per un’ulteriore verifica». Gli smottamenti franosi delle strade sono stati immediatamente segnalati, riferiscono dal Comune. Per quanto riguarda la frana del muro del centro storico, è stata emessa ordinanza per la chiusura della strada sottostante ed è stata messa in sicurezza la parte interessata per evitare pericoli ai cittadini. Sul posto hanno effettuato il sopralluogo i vigili del fuoco. «L’amministrazione comunale – riferisce ancora il sindaco Sassi – già in data 10 febbraio 2022 aveva richiesto al Ministero dell’Interno l’assegnazione di un contributo di 560.000 euro per la messa in sicurezza della cinta muria in Piazza Antonio Ferri ed è in attesa dell’espletamento della graduatoria».