Maltempo nel comprensorio fabrianese: i fiumi costantemente monitorati

FABRIANO – Piogge abbondanti anche sul Gabrianese, ma per ora situazione sotto controllo. Tutti i 5 comuni – Fabriano, Genga, Sassoferrato, Cerreto D’Esi e Serra San Quirico – hanno aperto il Coc (Centro Operativo Comunale) per un costante monitoraggio dei corsi d’acqua e di eventuali emergenze, considerando il fatto che l’allerta arancione è stato prorogato per tutta la giornata di domani. «A Fabriano non sono state segnalate particolari criticità, raccomandiamo comunque la massima prudenza», le dichiarazioni-invito dei volontari della Protezione civile.

Maltempo nel Fabrianese

Una notte e una mattinata di passione anche nel Fabrianese quella di oggi con precipitazioni abbondanti che, però, non hanno comportato particolari criticità. A titolo precauzionale, il sindaco del comune di Genga, Marco Filipponi, aveva chiuso le scuole e interdetto il transito veicolare e pedonale lungo la strada comunale della Gola di Frasassi dall’ansa di rotazione navetta fino alla località Pianello (zona chiusa da sbarre stradali fisse). Probabilmente la chiusura sarà prorogata a tutta la giornata di domani, 17 maggio.

Nel corso della giornata di oggi, la situazione è migliorata, ma il nuovo bollettino di allerta meteo arancione ha comportato la permanenza dell’attività nei Coc dei 5 comuni del comprensorio fabrianese fino al cessato allarme. Costantemente monitorata la portata d’acqua dei fiumi Esino e Sentino e, più in generale, tutti i corsi d’acqua ingrossati dalle abbondanti piogge. Circolazione nella norma nel tratto fabrianese della SS. 76 e per i treni. A Cerreto D’Esi si segnalano dei piccoli allagamenti circoscritti alla zona “Quadrelle”. «Ci aspettano ancora molte ore di pioggia intensa. È previsto l’innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi, dunque intensificheremo i controlli sui corsi di acqua. Vista la situazione, e la potenziale evoluzione prevista, invitiamo la cittadinanza a prestare la massima attenzione, evitando tutti gli spostamenti non necessari, di stazionare nei piani alti e di non transitare nei pressi dei corsi d’acqua», le parole del sindaco, David Grillini.

Infiltrazioni d’acqua dal tetto della scuola Aldo Moro a Fabriano

La polemica

Non manca, però, una polemica politica a Fabriano. «La manutenzione carente da anni provoca disservizi continui. Basta un forte temporale, ad esempio, per provocare piccoli allagamenti all’interno della scuola primaria Aldo Moro di Fabriano». A denunciare l’accaduto di questa mattina il consigliere Danilo Silvi, Fratelli d’Italia Fabriano, che chiede all’Amministrazione comunale di effettuare i sopralluoghi in tutte le scuole «per capire in quali bisogna intervenire urgentemente con un serio progetto di recupero di questi stabili che sono stati abbandonati a sé stessi per troppo tempo». Secondo Silvi «questa mattina il personale scolastico è dovuto intervenire con i secchi per raccogliere l’acqua e ciò non va bene. Non so da quanti anni non si effettua un intervento di manutenzione strutturale, ma è arrivato il momento che si avvii un serio studio per progettare un intervento risolutivo al tetto dell’Aldo Moro per evitare queste spiacevoli situazioni, senza dimenticare le altre scuole», conclude.