FABRIANO – Annullato per meteo avverso il “2° Motorshow Fabriano”. L’evento, organizzato da Scuderia Autocross Marche, Scuderia Catria, Uisp e Agriturismo “Il Gelso”, si doveva tenere da domani, venerdì 2 a domenica 4 giugno. Annullata dunque per il previsto peggioramento delle condizioni meteo l’iniziativa ospitata dall’agriturismo Il Gelso, in frazione Melano 102.

Per info:

0732.736099 — www.ilgelsoagriturismo.com

