Maiolati, al via le domande per gli alloggi di edilizia popolare

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica

MAIOLATI – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Maiolati Spontini. Possono fare domanda sia i residenti nel Comune sia quanti vi svolgono un’attività lavorativa. Il bando è rivolto a coloro che hanno bisogno di un alloggio a un canone di locazione agevolato che sarà calcolato e aggiornato annualmente dall’ente gestore, l’Erap di Ancona.

«Il Comune – spiega l’assessora ai Servizi Sociali Roberta Romagnoli – ha disposto il conferimento all’Asp Ambito 9 delle competenze relative alla redazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi Erap. Il bando si è reso necessario per la formazione di una nuova graduatoria in quanto quella precedente era scaduta. Attualmente ci sono quattro alloggi liberi di cui tre nel capoluogo e uno nella frazione di Scisciano. In questo modo si potrà risponde alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione anche a fronte dell’aggravarsi del disagio economico e abitativo vissuto da alcune famiglie».

Per partecipare al bando, il nucleo familiare deve avere un reddito, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013, non superiore al limite di valore ISEE stabilito con Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica della Regione Marche n. 5 del 16 gennaio 2024, pari a 13.699,00 euro. Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monoparentali, ovvero pari a 16.439 euro.

La domanda di assegnazione deve essere inoltrata unicamente in modalità telematica dalle ore 9 di oggi (16 febbraio) fino alle ore 23,59 del 15 aprile. Per i cittadini residenti all’estero (Aire) il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 23.59 del 16 aprile.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite l’apposito software accessibile dai siti internet del Comune: www.comune.maiolatispontini.an.it/hh/index.php; e dell’ASP Ambito 9: www.sportellotelematico.aspambitonove.it.

Al termine della procedura telematica l’istanza risulterà protocollata in modo automatico dal sistema e il numero di acquisizione sarà riportato nella ricevuta che il cittadino potrà stampare. Per coloro che hanno bisogno di supporto nella presentazione della domanda o non sono in possesso dello SPID/CIE/CNS è disponibile un facilitatore digitale che sarà presente, su appuntamento, il martedì dalle 15 alle 18 nella Delegazione comunale, in via Fornace 23, a Moie. L’appuntamento con il facilitatore digitale potrà essere prenotato chiamando i numeri 0731.236966 o 0733.603015 oppure inviando una mail all’indirizzo p.possanzini@aspambitonove.it