Maiolati Spontini, i Technicalz accendono il polo scolastico di via Venezia

MAIOLATI SPONTINI – È stata appena completata l’opera realizzata dai Technicalz, ossia Federico Zenobi, Corrado Caimmi e Nicola Canarecci, su una facciata del Polo scolastico di via Venezia, a Moie. Si tratta di un murale che rende omaggio al genio musicale di Gaspare Spontini, cui è intitolata la scuola secondaria di primo grado, che vanta un corso ad indirizzo musicale.

L’opera rappresenta il volto di Gaspare Spontini, che prende magicamente forma dal violino suonato da una giovane ragazza. Nella parete, dove sono presenti diverse finestre, compaiono anche spartiti con le principali opere del compositore e alcune sue lettere, in particolare quella in cui formalizza la decisione di donare i suoi beni alla comunità maiolatese ed una in cui si rivolge all’amata moglie Celeste. I colori dell’opera sono sui toni del sabbia e del marrone, in coerenza con la tinteggiatura della parete.

L’iniziativa del murale si inserisce nell’ambito dei progetti per il 250° anniversario della nascita di Gaspare Spontini che cadrà nel 2024. È intenzione dell’Amministrazione comunale organizzare una cerimonia pubblica, insieme con l’Istituto comprensivo “Carlo Urbani”, per presentare ufficialmente alla comunità l’opera che celebra Spontini.

Non hanno bisogno di presentazioni i Technicalz, le cui opere stanno letteramente riscrivendo l’estetica di Jesi, della Vallesina e del fabrianese. E non solo. È sufficiente recarsi all’ospedale Carlo Urbani, al Consorzio Agrario o alla piscina comunale, tanto per citarne appena tre, così da avere conferma dell’enorme talento, e dalla precisione “chirurgica”, di questi artisti.