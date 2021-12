Maiolati Spontini, la prosa poi i lavori al teatro comunale

MAIOLATI SPONTINI – Prima lo spettacolo “Sonata per tubi” in programma domenica 2 gennaio alle ore 17 nell’ambito della Stagione di Prosa di Jesi e Maiolati Spontini, poi partiranno ufficialmente i lavori di ristrutturazione del teatro comunale Gaspare Spontini di Maiolati. Un’operazione importante «che permetterà alla nostra comunità di avere un teatro nuovo e completamente rimesso a norma», commenta entusiasta l’assessore alla Cultura del Comune di Maiolati Spontini Tiziana Tobaldi.

I lavori partiranno a metà gennaio e dovrebbero seguire un cronoprogramma dettagliato che prevede la conclusione in primavera, a metà maggio se non ci saranno intoppi. Quattro mesi di cantiere per avere un teatro completamente nuovo. Il costo dell’operazione è di 240.000 euro. «Abbiamo beneficiato di un finanziamento tramite un bando del Gal-Colli Esini San Vicino per il recupero dei beni culturali – spiega ancora l’assessore – a cui hanno attinto anche altre realtà (come la vicina Cupramontana) per il restauro dei loro teatri. Un’occasione importante per la nostra comunità cui in primavera verrà restituito il teatro completamente nuovo. Stiamo organizzando una bella cerimonia per festeggiare l’evento, certamente molto atteso dalla comunità visto che il nostro teatro intitolato al concittadino illustre Gaspare Spontini, rappresenta per Maiolati ma anche per la Vallesina, il cuore pulsante della cultura».