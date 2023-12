Maiolati Spontini, la Pro loco presenta “Moie Christmas party”

MAIOLATI SPONTINI – La Pro loco Maiolati Spontini organizza, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, tre giorni di iniziative, da venerdì 15 a domenica 17 dicembre, dedicate al Natale. Prenderà vita il “Moie Christmas party” con mercatini, animazione per bambini, giochi e degustazioni. Intanto l’associazione ha appena rinnovato il direttivo. Il nuovo presidente è Federico Ceci, 38enne di Moie, impegnato da sempre nella vita sociale della comunità. Il consiglio direttivo è formato anche dalla vicepresidente Laura Borroni, dal segretario Moira Carbonari, dal tesoriere Samantha Lucarelli e dal consigliere Andrea Benedetti.

«Come nuovo presidente della Pro Loco Maiolati Spontini, a nome anche del direttivo – dichiara Ceci – desidero inanzitutto ringraziare tutti i soci per aver dimostrato un constante e caloroso coinvolgimento nelle attività dell’associazione che ha come fine principale quello della partecipazione sociale attiva. Ringrazio anche la comunità della nostra città che sempre più attivamente partecipa alle iniziative proposte dalla nostra associazione. Lo scopo della Pro Loco è essenzialmente quello di aggregare e attrarre più persone possibili a visitare il nostro territorio. Questo è realizzabile solamente facendo squadra e, in quest’ottica, sarà importante consolidare la sinergia con tutte le altre associazioni comunali mettendo insieme le energie per proporre iniziative sempre più ricche e coinvolgenti, come è stata la scorso estate la “Notte Celeste”. Il prossimo appuntamento sarà con i mercatini di Natale che si svolgeranno con la presenza di varie associazioni del territorio, bancarelle con esposizioni, stand enogastonomici e tanto altro».

Il sindaco Tiziano Consoli augura al nuovo Consiglio direttivo «un buon lavoro, all’insegna dell’inclusività e del coinvolgimento attivo di tutti i soci e di tutta la popolazione. Come Amministrazione comunale i impegniamo a supportare le iniziative della Pro loco e a collaborare insieme per rendere sempre viva e partecipe la cittadinanza».

La rassegna natalizia si svolgerà, venerdì 15 e sabato 16 dicembre, dalle 16 del pomeriggio fino a sera, mentre domenica già dalle 14 inizieranno gli appuntamenti: dal bus Babbo Natale all’esposizione di presepi nella chiesa Santa Maria, dal karaoke ai mercatini, fino alle degustazioni e agli stand delle associazioni allestiti nella piattaforma Foko di piazza Kennedy. Nei tre giorni di iniziative via Cavour rimarrà chiusa al traffico, come pure via Risorgimento, nel tratto dal cimitero all’incrocio con la stessa via Cavour.