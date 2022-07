Maiolati Spontini, un “nuovo” giardino per la casa di riposo

MAIOLATI SPONTINI – Sabato prossimo, 9 luglio, alle ore 11, sarà inaugurato alla presenza del sindaco Tiziano Consoli, del presidente della Fondazione Gaspare Spontini Ivano Zamporlini, il nuovo allestimento del giardino della Casa di riposo e residenza protetta di Maiolati Spontini, ristrutturata e riconsegnata agli ospiti nello scorso ottobre. Il nuovo allestimento, voluto dalla reggenza della Fondazione Gaspare Spontini, ha avuto come finalità quella di rendere disponibile agli anziani ospiti un giardino perfettamente fruibili e adeguato alle loro esigenze. Attraverso i lavori, conclusi da poco, si è realizzato una sorta di percorso che favorisce la movimentazione delle persone in carrozzina, che potranno anche prendersi cura delle diverse tipologie di piante, fra cui quelle aromatiche, poste in appositi contenitori in legno ad altezza adeguata. A realizzare il nuovo spazio esterno della Casa di riposo è stato lo studio di progettazione Natura Garden Gruppo Giardini di Castelplanio.

«L’idea – spiega il titolare Tiziano Bucciarelli – è stata quella di creare un luogo di ristoro che potesse portare benessere psicofisico agli ospiti della struttura e allo stesso tempo dare nuova vita ad uno spazio verde storico ma dimenticato».

La finalità del progetto, quindi, è stata quella di far diventare il giardino un luogo di benessere e serenità, uno spazio in cui avere un contatto con la natura, svolgere attività ricreative e passare del tempo di qualità in compagnia dei propri cari. Grande importanza è stata dedicata alla scelta dei materiali utilizzati e alla loro ecosostenibilità. È stata creata un’ampia superficie pedonale agibile anche da utenti in carrozzina o con problematiche motorie, interamente costituita da un cemento drenante che non ostacola il passaggio dell’acqua attraverso il terreno. Sono state realizzate anche due speciali strutture in legno per le attività di orticoltura, inoltre è stato inserito un nuovo punto ombra centrale: un gazebo in materiale resistente agli agenti atmosferici. L’aspetto forse più innovativo dell’intero progetto riguarda la realizzazione di un percorso sensoriale, che si sviluppa per gran parte del giardino, dove sono presenti diverse varietà di piante aromatiche perenni, come mente, origani, lavande, salvie, rosmarini, timi, elicriso ed artemisie, divise per aree tematiche con tanto di targhe informative sulle tipologie utilizzate e curiosità sulle piante aromatiche.

Nell’occasione della cerimonia di inaugurazione del giardino della Casa di riposo sarà effettuata la consegna della scatola del progetto Book box, con momenti di lettura da parte dei volontari. Si tratta dell’iniziativa nazionale, cui ha aderito la biblioteca La Fornace con il Gruppo Solidarietà, che si propone di realizzare piccole biblioteche in diversi luoghi cittadini. Una biblioteca speciale dove la catalogazione, l’aggiornamento e la distribuzione dei volumi è affidata a giovani con disabilità accompagnati da educatori e volontari. Con la consegna del book box alla Casa di riposo si sancirà l’adesione della struttura al progetto.