Maiolati Spontini, si è presentata la nuova giunta Consoli

MAIOLATI SPONTINI – Una squadra rinnovata, giovane, competente, veramente unita e con tanta voglia di fare. Sono le parole utilizzate dal sindaco Tiziano Consoli per presentare, nella conferenza stampa di sabato 10 giugno nella Delegazione comunale di Moie, gli assessori cui ha affidato la responsabilità di attuare il programma di mandato.

Un team, in realtà, allargato a tutti gli eletti della lista “Insieme per i Cittadini”, visto che al resto dei componenti della maggioranza consiliare sono state affidate delle deleghe, ma per ricoprire una carica assessorile sono stati individuati Sebastiano Mazzarini, vicesindaco con deleghe alla Cultura, Turismo, Marketing territoriale, Politiche spontiniane, Comunicazione e Attuazione del programma di mandato, da Roberta Romagnoli, assessore ai Servizi sociali, Politiche della famiglia ed Edilizia comunale, da Cristiano Montesi, riconfermato al Bilancio, Finanze, Programmazione economica e Patrimonio, con l’aggiunta della delega ai Bandi/Pnrr, e da Maria Ludovica Trillini, assessore all’Associazionismo e alla Pubblica istruzione.

Il sindaco Consoli ha sottolineato come «i dati del voto sono stati palesi e evidenti, per questo motivo sentiamo il peso della fiducia accordataci. Siamo pronti a mettere il nostro impegno nell’amministrare la città di Maiolati Spontini e sono orgoglioso di poter presentare questi giovani e tutti coloro che hanno fatto parte di questa straordinaria squadra. Sono giunto al mio quinto mandato personale da sindaco ma questa tappa per me rappresenta molto più delle altre, vuoi per il significato di aver rappresentato al meglio la comunità in tre anni e mezzo di duro lavoro e aver avuto un giusto riconoscimento per questo, vuoi perché dall’esperienza di una caduta ho saputo rialzarmi per affrontare questa nuova sfida ma con la consapevolezza di avere al mio fianco una squadra competente e con tanta voglia di fare. È stato premiato un lavoro di gruppo cha ha saputo trasferire le proprie idee con coerenza, impegno e voglia di cambiamento: questo è un bel segnale che va rivolto alle nuove generazioni. Una squadra che ho visto crescere giorno dopo giorno durante la competizione elettorale, che ha posto a fondamento del proprio agire il rispetto delle diverse idee senza rinunciare a quelle individuali. Una squadra di persone capaci e impegnate nel mondo del lavoro, nelle professioni e nell’associazionismo. Ora dobbiamo pensare al lavoro, dobbiamo concentraci sulle opere da completare – dal Pinqua con la risistemazione delle ex scuole a Moie, al rifacimento della casa natale di Gaspare Spontini, alla programmazione dei festeggiamenti Spontiniani, alla tutela del borgo capoluogo ed alla valorizzazione delle sue frazioni (anche grazie al Progetto MASPO), alla risistemazione delle strade e marciapiedi nella frazione di Moie e Scorcelletti, all’avvio della copertura della discarica ed infine, non per questo meno importante alla ricollocazione delle associazioni – e su nuovi progetti da realizzare. Oltre a questo credo che sia preminente mantenere e potenziare tutti i servizi che il Comune offre ai propri cittadini, nella piena consapevolezza che le future scelte saranno tutt’altro che semplici soprattutto se parametrate ai rilievi di bilancio dai quali non si evidenziano più entrate importanti».

Il vicesindaco Mazzarini ha spiegato come trovi «estremamente interessanti le deleghe affidatemi dal sindaco e, sotto un certo punto di vista, sfidanti. Turismo e Marketing territoriale sono due temi irrinunciabili per poter anche solo pensare il borgo di Maiolati capoluogo in un’ottica differente, più attrattiva e vivibile. Cultura e Politiche spontiniane sono invece i propulsori per raccontare e promuovere la figura del compositore Gaspare Spontini in modo semplice e più attraente per i giovani. La Comunicazione è, chiaramente, il fil rouge che accompagna e fa da sfondo a tutta l’azione amministrativa. Per quanto riguarda Turismo e Marketing territoriale riprenderemo il progetto Ma.Spo., che si pone l’ambizioso obiettivo di riattivare il paese e la sua comunità come Territorio in musica. Il piano strategico, infatti, partendo dalla volontà di rileggere la figura di Spontini in chiave contemporanea, rappresenta una modalità di agire nuova, per ricostruire la comunità del borgo e farlo sviluppare dal punto di vista demografico e quindi anche economico e sociale. Punteremo anche sul cicloturismo: si dovranno incrementare le reti di soggetti che collaborano nella realizzazione di itinerari e iniziative turistiche, promuovendo percorsi integrati enogastronomici, paesaggistici e culturali. Per quanto riguarda Cultura e Politiche spontiniane, fino al prossimo anno la concentrazione e le risorse saranno massimizzate ed esclusive sulla valorizzazione della figura di Spontini, anche in virtù del fatto che ricorre il 250° anniversario dalla nascita. Dal 2025 l’idea sarà quella di dar spazio ad altri aspetti della cultura: filosofia, arte, cinema e poesia. La priorità in ambito comunicazione riguarderà il potenziamento nella gestione delle pagine social e della comunicazione diretta con il cittadino, sia via whatsapp che tramite assemblee pubbliche. L’obiettivo è quello di avere un cittadino sempre informato circa l’azione dell’Amministrazione ed aggiornato sul perché delle scelte fatte. Nonostante i tempi siano stretti ed i fronti su cui lavorare siano molti, stiamo organizzando una programmazione estiva di eventi per dar modo ai cittadini di poter vivere l’estate anche a Maiolati o a Moie e non dover per forza fuggire verso i monti o la costa. Le attività che stiamo programmando spaziano dallo sport alla cultura, passando per eventi a rilevanza più marcatamente ludica, sociale o di intrattenimento».

L’assessore Romagnoli ha parlato dei sui progetti relativi alle deleghe affidatele da Consoli, ossia Servizi sociali, Politiche della famiglia ed Edilizia comunale. «Mi è stato affidato un ruolo di grande responsabilità, teso a prevenire, ridurre le condizioni di svantaggio, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e di non autonomia. Questo Assessorato tratta un settore delicatissimo, dove è necessaria tanta sensibilità perché si è a stretto contatto con i reali bisogni delle persone. In questi giorni ho preso i primi contatti con i responsabili degli uffici comunali, con l’assistente sociale e sono andata a trovare i ragazzi che frequentano il “Centro Abete”, servizio autorizzato ed accreditato, destinato a minori a rischio emarginazione. Qui i ragazzi ricevono un supporto per i compiti e lo studio in modo da migliorare il rendimento scolastico. I ragazzi e gli operatori del Centro mi hanno chiesto di avere a disposizione uno spazio più accogliente e funzionale. L’Amministrazione sta già lavorando per dare nuovi spazi alle varie associazioni. Credo che sia importante mantenere e rafforzare i servizi che il Comune già offre ai propri cittadini».

Montesi ha ricordato la sua prima esperienza amministrativa, poco più che ventenne, e le tante questioni affrontate nel suo ultimo mandato, con le difficoltà aggravate dalla pandemia e dagli effetti economici negativi della guerra. «Nonostante tutto abbiamo riportato il bilancio del Comune ad essere sostenibile senza entrate straordinarie derivanti dall’attività della discarica. Con la vittoria schiacciante della scorsa tornata elettorale riacquisisco la delega al Bilancio e quella ai Bandi/PNRR: la sfida più grande sarà attrarre con progettazioni valide fondi e finanziamenti pubblici da oggi fino al 2026. Le sempre più scarse entrate pubbliche a seguito di rincari che fanno lievitare le uscite mettono in seria difficoltà la parte corrente, ma con la solita gestione oculata del bilancio che ci ha sempre caratterizzato riusciremo a mantenere la parte corrente sotto controllo. Gli investimenti invece dovranno appunto essere fatti con l’attingimento a bandi pubblici ed europei per creare l’effetto moltiplicatore e realizzare progetti ambiziosi con un limitato avanzo disponibile».

L’assessore Trillini ha illustrato gli ambiti di cui si occuperà. «Per quanto riguarda l’Istruzione dovrò approfondirlo cambiando punto di vista, avendolo sempre vissuto finora come utente e non come amministratore. I primi impegni riguarderanno la chiusura dell’anno scolastico con annessi progetti, come il Piedibus, l’avvio dei centri estivi e la programmazione e iscrizione ai progetti per la ripresa della scuola a settembre. Proprio sabato pomeriggio consegneremo ai bambini partecipanti un attestato per aver partecipato al progetto Piedibus, ma ci sarà un riconoscimento anche per i genitori e nonni volontari che hanno accompagnato i bambini durante l’anno scolastico. In merito invece all’Associazionismo, ci troviamo ad affrontare varie sfide, in un terreno molto dissestato a causa anche dagli avvenimenti degli ultimi mesi. Riconosciamo l’importanza delle associazioni nel tessuto sociale del nostro territorio e proprio partendo da questo stiamo già lavorando per il loro ricollocamento in sedi temporanee, anche se parliamo di un medio periodo, fino a che il progetto Pinqua non sarà realizzato. Questi primi dieci giorni all’interno della macchina amministrativa sono stati impegnativi, anche a causa del commissariamento che ha lasciato in sospeso molte questioni. Grazie però alla disponibilità e alla competenza dei vari uffici comunali stiamo lavorando a ritmo serrato per la risoluzione delle varie problematiche».

Tutti gli amministratori hanno tenuto a ringraziare il personale dell’apparato comunale per la grande disponibilità nei confronti di consiglieri e assessori e per l’impegno volto a consentire al nuovo esecutivo di operare con efficienza rispetto alle esigenze che sono state sollevate.