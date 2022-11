Maiolati Spontini, mansarda in fiamme: due intossicati

MAIOLATI SPONTINI – Un incendio si è sviluppato nella notte in una mansarda di una villetta a schiera in via Petrarca, a Moie di Maiolati Spontini. L’allarme è scattato verso l’una, lanciato proprio dai residenti: padre e figlio che stavano dormendo e si sono svegliati di soprassalto sentendo i rumori prodotti dal rogo. Hanno allertato il numero unico 112.

Sul posto sono intervenuti prontamente una squadra dei Vigili del fuoco di Jesi, l’ambulanza della Croce Rossa Italiana – Comitato di Jesi e i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia. I pompieri hanno coadiuvato i soccorsi di padre e figlio, che sono rimasti leggermente intossicati dal fumo inalato. Sono stati quindi trasportati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani, le loro condizioni non sono gravi per fortuna. I vigili del fuoco hanno circoscritto e spento le fiamme, che si erano sviluppate solo in una stanza dove erano stipati diversi materiali. Indagini dei Carabinieri. È stato accertato che il rogo si è sprigionato in maniera accidentale.