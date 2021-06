Maiolati Spontini, incidente choc: due ragazzini investiti da un’auto

MOIE DI MAIOLATI SPONTINI – Tanta paura oggi poco prima delle 13 in via Carducci, a Moie, non lontano dall’ex “6001”, per due ragazzini di 12 e 13 anni investiti da un’auto. I due ragazzini, studenti della Scuola secondaria di primo grado “Gaspare Spontini” di Moie, stavano tornando a casa da scuola in sella alle loro bici e non è chiaro se, sbucati fuori dalla pista ciclabile, abbiano tentato di attraversare sulle strisce pedonali restando però in sella alle biciclette. Fatto sta che una Citroen C3 condotta da una donna, non ha fatto in tempo a frenare e li ha travolti. Un impatto per fortuna non violento, perché l’automobilista procedeva a bassa velocità. I due ragazzini sono stati scaraventati a terra, spaventati e doloranti. Immediato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 di Jesi e due ambulanze, ma data la dinamica del sinistro e la giovane età dei coinvolti, dalla centrale operativa di Ancona è stata anche inviata l’eliambulanza Icaro01 atterrata al campo sportivo “Grande Torino”. Solo uno dei ragazzini, il 13enne, che lamentava dolori alle gambe e al collo, è stato trasferito al pronto soccorso di Torrette per essere sottoposto ad accertamenti sanitari. L’altro, contuso ma tanto spaventato, è stato invece accompagnato in ambulanza all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi in via precauzionale. Le loro condizioni non dovrebbero comunque essere gravi per fortuna. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Jesi che hanno sentito alcuni testimoni per la ricostruzione dei fatti e della dinamica esatta dell’incidente.