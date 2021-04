Maiolati Spontini, incendio in una casa colonica: l’ombra del dolo

Ad allertare il 115 sarebbe stato un fotografo amatoriale che stava scattando delle foto naturalistiche in collina. Sono in corso le indagini dei carabinieri

MAIOLATI SPONTINI- È giallo sull’incendio di una casa colonica in ristrutturazione nelle campagne di Moie di Maiolati Spontini, in Contrada San Sisto. L’allarme è scattato verso le 10,45 di oggi e per fortuna non vi erano persone all’interno, pertanto non si sono registrati feriti.

Ad allertare il 115 sarebbe stato un fotografo amatoriale che stava scattando delle foto naturalistiche in collina e ha notato la colonna di fumo nero levarsi dalla zona a ridosso del canale. La sua tempestiva segnalazione ha permesso ai vigili del fuoco di Jesi di intervenire con autobotte e autoscala per domare l’incendio che si è esteso a tutta l’abitazione, provocando danni ingentissimi: il tetto è crollato, così come i solai, le travature in legno sono state completamente divorate dal fuoco e danni anche alle pareti interne. Ci sono volute molte ore di lavoro da parte dei pompieri per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. La casa è stata dichiarata inagibile e l’area è stata transennata.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Moie e di Castelplanio per i rilievi del caso. Perché secondo indiscrezioni, il rogo potrebbe essere di natura dolosa e si sarebbe sprigionato da più punti localizzati all’interno dell’abitazione, individuati tra lo scantinato, il pianterreno e il primo piano. Su questo, così come sulla natura degli inneschi, stanno lavorando nel più stretto riserbo i vigili del fuoco per la loro competenza e i carabinieri sul fronte delle indagini.

Sono anche intervenuti gli esperti del reparto scientifico dell’Arma per effettuare delle repertazioni di indizi utili alle indagini: il cancello esterno riportava segni di effrazione e vi erano segni di intrusione anche all’interno dell’edificio. Le fiamme si sono propagate molto velocemente anche per via delle travature del tetto e delle componenti in legno presenti all’interno dell’immobile, dove come detto erano in corso dei lavori edili di ristrutturazione. Sono in corso le indagini.