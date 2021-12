Maiolati Spontini, l’Hub vaccinale 6001 di Moie ospita la vaccinazione dei volontari della Protezione civile di Ancona

MAIOLATI SPONTINI – Un evento unico ed eccezionale: il Polo vaccinale 6001 della media Vallesina ha ospitato questa mattina, dalle 8 alle 13, la seduta straordinaria di vaccinazione per i volontari della Protezione civile della provincia di Ancona. Un esercito di 400 volontari che da Ancona a Senigallia, per tutto il territorio della Provincia, sono a disposizione della collettività per portare aiuto e che proprio lo scorso anno, durante l’emergenza della pandemia, hanno fatto il massimo. Da qui, dall’importanza del loro ruolo durante la pandemia e per il grande contributo offerto alla popolazione, l’idea – lanciata dai referenti provinciali della Protezione civile Lorenzo Mazzieri e Matteo Berrè – di dedicare una giornata solo ai volontari, per la somministrazione del vaccino anti-Covid.

«Grazie alla disponibilità del sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli, capofila dei comuni della Media Vallesina (Castelbellino, Monte Roberto, Maiolati Spontini, Montecarotto, Rosora, Castelplanio, Poggio San Marcello, Mergo) – spiega Mazzieri – che ci ha messo a disposizione l’Hub vaccinale presso il 6001 e dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini per le dosi di vaccino, oggi 400 nostri volontari hanno potuto ricevere la terza dose. Un modo per affermare il ruolo di primo piano dei nostri volontari, che hanno svolto un grandissimo lavoro durante il Covid con 22.000 giornate-uomo nella provincia di Ancona (e 80.000 nella regione). Un riconoscimento per il loro lavoro durante il Covid e per quello che ancora dovranno fare visto che non siamo ancora fuori da questa pandemia».

Il ringraziamento di Mazzieri è andato sentitamente anche alla Asur, per aver messo a disposizione i medici e alla Croce Rossa Italiana, per il fondamentale apporto alla regolarità della giornata. I volontari sono stati suddivisi e scaglionati per la somministrazione ogni ora, in modo da non creare assembramenti.

L’Hub Vaccinale presso il 6001 di Moie è aperto anche martedì pomeriggio (dalle 14,30 alle 19,30) e il sabato mattina (8,30-12,30) sia a disposizione della cittadinanza e di quei volontari che oggi non hanno potuto presentarsi o che non hanno ancora superato i cinque mesi dalla somministrazione della seconda dose.