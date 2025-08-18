Maiolati Spontini: guasti e allagamenti continui, in via Brodolini si naviga a vista

MAIOLATI SPONTINI – Continui allagamenti, rotture delle tubazioni e rattoppi nell’asfalto per gli interventi in urgenza. È la fotografia di via Brodolini a Moie, dove da tempo la situazione sta diventando insostenibile. Alzano la voce i residenti, che lamentano lavori a singhiozzo e continue rotture delle tubazioni, disagi e costi che ricadono sulla bolletta.

«Conviviamo con una tubazione dell’acquedotto ormai vetusta e quindi deteriorata, spesso soggetta a rotture – spiegano i residenti – l’azienda erogatrice del servizio (VivaServizi) che puntualmente contattiamo a ogni rottura, interviene in urgenza per scavare e fare un rattoppo alla tubazione nel punto interessato dalla rottura, ma questo è già avvenuto diverse volte. Abbiamo fatto le nostre rimostranze all’azienda, chiedendo un lavoro definitivo, ma ci hanno spiegato che non si può mettere in bilancio un intervento definitivo (supponiamo per via dei costi ingenti), possono solo intervenire in urgenza per le rotture».

E se da una parte c’è la disponibilità a un pronto intervento per sanare la situazione e attenuare (o almeno tentare di farlo) i disagi arrecati ai residenti, è pur vero che queste frequenti rotture si traducono in abbondanti fuoriuscite di acqua in strada e in «spreco di tonnellate di acqua e di soldi pubblici – lamentano ancora i residenti – i costi di questi numerosi interventi sono ripartiti nei costi di esercizio, la cui copertura grava sulle bollette…che paghiamo tutti noi!».

Le vistose “toppe” di asfalto, fotografate e documentate dagli stessi residenti, tracciano una mappa delle varie rotture che si sono verificate nel tempo e dunque, dei numerosi interventi di scavo e richiusura per sistemare le rotture delle tubazioni. Una situazione analoga si era verificata anche in via Manzoni a Moie, come ci raccontano ancora i residenti speranbzosi: «anche in via Manzoni, la strada principale che costeggia il campo sportivo, si era verificata la stessa situazione – concludono – dopo numerose rotture della tubazione (con relativi lavori di scavo, riparazioni e chiusura) si sono decisi a sostituire l’intera tratta. Speriamo che venga fatta un’attenta valutazione anche per la nostra zona…».





