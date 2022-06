Maiolati Spontini, rubano al supermercato: inseguiti e arrestati dai carabinieri

MAIOLATI SPONTINI – Avevano rubato cibo, bevande, birre da un supermercato di Moie, ma la fuga è durata davvero poco perché sono stati intercettati dai carabinieri mentre stavano fuggendo e sono stati arrestati.

Erano penetrati all’interno dell’esercizio commerciale nottetempo forzando una porta, poi avevano asportato la merce. Mentre scattava l’allarme al 112 sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Jesi, avvisati dalla centrale operativa. L’Aliquota Radiomobile si è precipitata a Moie raggiungendo il luogo del furto e in prossimità, hanno intercettato il veicolo sospetto. Lo hanno inseguito e bloccato. A bordo c’erano due giovani, maggiorenni e stranieri, con tutta la refurtiva appena asportata al vicino esercizio commerciale. La merce è stata recuperata e la direzione del negozio sta eseguendo i conteggi del danno. I due giovani sono stati arrestati per furto aggravato in concorso tra loro.