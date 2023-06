Maiolati Spontini, dopo il voto si insediano Consiglio e Giunta. Consoli: «Protagonisti i premiati dagli elettori »

MAIOLATI SPONTINI – «Ho ritenuto giusto trovare un equilibrio fra continuità e rinnovamento, e affidare ruoli di responsabilità a quanti si sono messi in gioco in una squadra, quella della lista “Insieme per i Cittadini”, premiata dal voto di così tanti elettori. A loro, come pure a tutti i residenti del nostro Comune, va il mio ringraziamento e la garanzia di un impegno, da parte di questa Amministrazione, costante, serio e appassionato per la comunità di Maiolati Spontini».

Il nuovo Consiglio comunale di Maiolati col sindaco Tiziano Consoli

Nella prima seduta del Consiglio comunale, ieri (mercoledì 31 maggio), il sindaco Tiziano Consoli ha presentato all’assemblea degli eletti i nomi da lui individuati per la Giunta comunale. La squadra sarà formata da Sebastiano Mazzarini, vicesindaco con deleghe alla Cultura, Turismo, Marketing territoriale, Politiche spontiniane, Comunicazione e Attuazione del programma di mandato, da Roberta Romagnoli,assessore ai Servizi sociali, Politiche della famiglia ed Edilizia comunale, da Cristiano Montesi, riconfermato al Bilancio, Finanze, Programmazione economica e Patrimonio, con l’aggiunta della delega ai Bandi/Pnrr, e da Maria Ludovica Trillini, assessore all’Associazionismo e alla Pubblica istruzione.

Il primo cittadino ha assegnato agli altri quattro consiglieri comunali di maggioranza delle deleghe, relative a diversi ambiti. A Tommaso Ciampichetti, il più giovane degli eletti, con i suoi 21 anni ancora da compiere, vanno le deleghe alle Politiche giovanili e alle Relazioni con la stampa, oltre al ruolo di capogruppo consiliare di “Insieme per i Cittadini”. A Noemi Manna sono state assegnate le deleghe al Commercio, alle Attività produttive e al GAL (gruppo di Azione Locale), Mirko Ferretti si occuperà di Lavori pubblici, Verde pubblico, Manutenzioni e Servizi cimiteriali mentre a Romina Pieralisi è stata confermata la delega alle Politiche della terza età, come nel primo mandato Consoli, al Territorio e Ambiente e all’Agricoltura. Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe in materia di Polizia locale, Sanità, Sport, Sisma, Personale, Urbanistica, Emergenze straordinarie, Affari generali e Protezione civile.

Giunta e consiglieri delegati di Maiolati Maiolati, il consiglio e la sindaca dei ragazzi con il primo cittadino Tiziano Consoli

Consoli ha voluto così rendere partecipi e protagonisti a livello amministrativo tutti gli otto consiglieri eletti della lista “Insieme per i Cittadini”, di cui quattro con incarichi assessorili. Perfettamente rispettata la rappresentanza di genere, con quattro uomini e quattro donne. L’età media è meno di 36 anni. D’altronde i due consiglieri più votati, Trillini con 240 preferenze e Mazzarini con 216, sono due ventisettenni. I consiglieri di minoranza sono Leonardo Guerro, Giovanni Perticaroli, Silvia Badiali e Sandro Grizi.

La seduta di insediamento, che ha visto anche il giuramento del sindaco, sottolineato dalle note dell’Inno d’Italia, cantato da molti dei presenti, si è svolto in un clima di emozione e di partecipazione da parte dei cittadini che gremivano l’aula del Municipio. A portare un suo saluto è stata anche la sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi Valentina Pasquinelli.