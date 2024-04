Maiolati Spontini, il Comune festeggia i nuovi nati con le pigotte dell’Unicef e la bibliocard

MAIOLATI SPONTINI – Il Comune festeggia i 29 fiocchi rosa e azzurri, per le nascite registrate all’anagrafe nel 2023, con le pigotte dell’Unicef e la bibliocard, la tessera che consente l’accesso ai servizi de “La Fornace”. La consegna dei due doni ai nuovi nati e ai loro genitori avverrà sabato 4 maggio, alle ore 11, nel centro culturale “eFFeMMe23” di Moie. L’iniziativa unisce due progetti, da tempo cari all’Amministrazione comunale: quello del Fondo delle Nazioni unite per l’infanzia, dal titolo “Per ogni bambino nato un bambino salvato”, che prevede l’adozione delle bambole di pezza chiamate pigotte, e il programma nazionale di promozione della lettura, rivolto ai bambini in età prescolare, “Nati per leggere”.

Alla cerimonia di consegna degli omaggi di benvenuto alle famiglie dei nuovi nati interverranno il sindaco Tiziano Consoli, la presidente del Comitato regionale Marche Mirella Mazzarini e quella del Comitato provinciale di Ancona per l’Unicef Paola Guidi, la referente di Jesi Carla Maria Ceriachi e la volontaria, sempre dell’Unicef, Anna Galli, e la referente regionale del progetto “Nati per Leggere”, nonché bibliotecaria comunale Stefania Romagnoli.

Adottare una pigotta sostiene l’Unicef nell’obiettivo di aiutare bambini in condizione di pericolo o fragilità, ovunque si trovino, consegnando alimenti, kit medici e terapeutici, costruendo scuole e fornendo l’assistenza necessaria. Oltre alla pigotta, simbolo di aiuto reciproco e diritti dell’infanzia, i nuovi nati, con il progetto nazionale “Nati per leggere”, riceveranno in omaggio la bibliocard nominativa, riservata proprio ai piccoli e che consente ai genitori di prendere in prestito libri adatti ai primi mesi di vita, dvd e riviste, di cui la biblioteca la Fornace ha un vasto assortimento. La tessera sarà attiva fino al 31 maggio del 2025. Il kit omaggio è composto anche da un libro per le prime letture e dalla brochure “Nati per leggere”.

«Abbiamo voluto sostenere l’iniziativa dell’Unicef – sottolinea l’assessore ai Servizi sociali e alle Politiche della famiglia Roberta Romagnoli – perché, attraverso un piccolo gesto di solidarietà, come quello dell’adozione di una pigotta, consente di apportare grande valore e contribuisce a difendere i diritti dei bambini. Con il progetto “Nati per Leggere”, a cui l’Amministrazione comunale ha aderito da diversi anni, si ha invece l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico e relazionale, oltre ad essere un’attività molto coinvolgente e capace di rafforzare la relazione adulto-bambino».