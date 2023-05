Maiolati Spontini, cade da 4 metri: paura per una ragazza di 20 anni

La ragazza si era arrampicata su una struttura all'interno del giardino della clinica. Per fortuna non è in pericolo di vita

MAIOLATI SPONTINI – Tanta paura questa mattina verso le 11 in una struttura sanitaria di Scisciano, frazione di Maiolati Spontini, dove una giovane sarebbe precipitata facendo un volo di quattro metri. La ragazza, 20 anni, ospite della struttura, si sarebbe arrampicata su una costruzione che sorge nel giardino della clinica e da lì sarebbe caduta nel vuoto.

Sono stati alcuni dipendenti, accortisi di quanto accaduto, a lanciare l’allarme al 112. Sul posto oltre all’ambulanza della Croce verde di Cupramontana, anche l’eliambulanza Icaro01 da Torrette. La ragazza, cosciente ma dolorante, è stata trasportata in codice rosso a Torrette per le cure del caso. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Non si esclude che la caduta possa essere volontaria, ma saranno le forze dell’ordine a chiarirlo.