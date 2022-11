Maiolati Spontini, buon compleanno La Fornace con Piero Massimo Macchini e Roberto Livi

MAIOLATI SPONTINI – Buon compleanno alla biblioteca “eFFeMMe23” La Fornace di Moie. Un evento che sarà festeggiato con nomi di richiamo, occasioni di divertimento ma anche di riflessione e approfondimento per tutte le età. L’appuntamento per i 15 anni di attività de La Fornace si articola in tre giorni di eventi: da venerdì 2 a domenica 4 dicembre. Piero Massimo Macchini, l’artista che indaga i vizi e le virtù della “marchigianità”, farà una presentazione-spettacolo di “Manifesto radical Grezzo”, mentre si viaggerà fra musica ed emozioni con Roberto Livi, lo scrittore candidato al Premio Strega 2022. Tanti appuntamenti, con il finale ormai classico della torta per tutti.

Venerdì alle ore 18 si inizierà con un flash mob: un libro in regalo per tutti in cambio di un abbraccio alla biblioteca. Alle ore 18,30 si parlerà di “Un anno di BookBox”, con la presentazione del libro “La scatola n.2” di Sonia Mazzoni. Alle ore 21, grande attesa per l’evento con Macchini, che presenterà il suo “Manifesto radical Grezzo”. Sarà uno spettacolo tutto da ridere. Il libro che presenterà a Moie è quello della maturità, che contiene un’approfondita indagine della società a cui lo scrittore concede soluzioni bizzarre e stravaganti. Il venerdì in biblioteca inizia, in realtà, alle 15.30, con le lezioni dell’Università degli Adulti gratuite e aperte a tutti. Gli eventi del compleanno della biblioteca proseguiranno poi sabato 3 dicembre, con letture per bambini dalla mattina e giochi da tavolo nel pomeriggio, fino al “Disco Party anni 80/90” dalle ore 18 con dj Bastià e l’apericena (18 euro prenotando al numero 3398772520) o consumazione libera al Caffè Letterario. È gradito l’abito in stile.

Domenica 4 dicembre alle 17,30 l’incontro “Libri che cambiano la vita” a cura del Gruppo di Lettura della biblioteca, che apre il proprio archivio di dieci anni di storie. Grande attesa anche per l’evento delle ore 18: “Tre regole, anzi quattro, per scrivere una canzone da brividi” con Roberto Livi, candidato Premio Strega 2022, insieme a Davide Morresi di Read and Play. Sarà portato in scena uno storytelling musicale con curiosità, retroscena e ascolto guidato. Lo spettacolo è tratto dal secondo romanzo di Roberto Livi, scrittore pesarese appassionato di musica. Il libro “Solo una canzone” è una narrazione tragicomica della vita di un uomo mediocre, inconcludente, guidato da un sogno: terminare l’unica canzone mai composta nella vita. Davide Morresi, ideatore di Read and Play, è appassionato da sempre di musica e letteratura. È dalla fusione delle due passioni che nasce questo progetto. La tre giorni dedicata alla biblioteca si concluderà alle ore 19,30 con “Torta per tutti” e alle ore 20 ancora festa al Caffè Letterario (Apericena a 10 euro prenotando al numero 3398772520).