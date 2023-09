Maiolati Spontini, appello solidale: «Il vincitore dei 2 milioni aiuti Cristiana Cascia»

MAIOLATI SPONTINI – La notizia della maxi vincita di 2 milioni di euro al gratta&vinci “New Turista per sempre” ha destato grande curiosità. Ma anche speranza. Se oggi un fortunato vincitore potrà gioire per la sua vita, cambiata in meglio grazie alla super vincita di 300mila euro subito, più un vitalizio di 6.000 euro al mese per 20 anni e un bonus finale di 100mila euro (per una vincita totale che ammonta a 1 milione e 936.849 euro) solo con un biglietto da 5 euro, a Moie c’è chi pensa come una piccola parte di quella cifra potrebbe cambiare un destino. È la titolare della Cartoleria e Libreria “Nuovi Orizzonti” in via Salvo D’Acquisto dove è stata grattata la maxi vincita, Antonella Bragalli.

«Penso che sia qualcuno della zona, visto che la mia attività non è in un punto di passaggio e serve principalmente i residenti del quartiere. Ma è difficile immaginare chi possa essere, questo grattino, insieme al Miliardario, è uno dei più venduti. Ma se è qualcuno di Moie – aggiunge – allora pensi a fare del bene a chi ne ha bisogno. Non chiedo proprio nulla per me, non mi importano ringraziamenti o ricompense, mi piacerebbe solo che una piccola donazione di quella cifra così grande venisse fatta a Cristiana Cascia, una ragazza speciale, che sta lottando per vivere».

Cristiana combatte contro un tumore ovarico e le cure fatte in Italia non sono sufficienti. Ha bisogno di 400mila euro per tentare una cura sperimentale negli Stati Uniti e per potervi accedere, alimentando così la sua speranza di vivere, ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma “GoFundme” dove ad oggi ha raggiunto i 31.033 euro. Ma non bastano. «Chi ha così tanto, per un colpo di fortuna, potrebbe fare qualcosa per aiutarla…», conclude Antonella Bragalli con commozione.

E l’auspicio è che questo fortunato nababbo davvero ascolti questa supplica e devolva una piccola parte alla battaglia di Cristiana.