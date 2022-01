Maiolati Spontini, anziana in bici attraversa la strada e viene urtata da un camion

MAIOLATI SPONTINI – Attimi di concitazione e paura questa mattina a Maiolati Spontini dopo le 10 in via Risorgimento, per una donna di 82 anni urtata da un camion.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, sembra che la donna stesse attraversando via Risorgimento – la bretella che attraversa la frazione di Moie – in sella alla sua bicicletta sulle strisce dell’attraversamento pedonale, quando è stata urtata dallo spigolo di un camion della nettezza urbana che procedeva in direzione Fabriano. La signora è caduta a terra, avendo perso l’equilibrio, ma sembra che non abbia battuto la testa.

Immediatamente soccorsa dai sanitari dell’automedica del 118 e della Croce Verde di Jesi, era cosciente anche se dolorante e spaventata. È stata trasportata con un codice giallo di media gravità al Pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi per essere sottoposta agli accertamenti sanitari del caso.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri. Disagi al traffico durante le operazioni di soccorso.