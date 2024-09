Maiolati, natalità in ripresa. L’assessora Romagnoli: «Avviato un percorso per sostenere le famiglie»

MAILATI – Al 31 agosto dell’anno corrente la popolazione nel Comune di Maiolati Spontini ammonta a 5.959 abitanti, mentre al 31 dicembre Maiolati Spontini ne contava 6.002, con un trend negativo di meno 43 residenti. Il dato positivo, però, è che la natalità è in ripresa e il 2024 si caratterizza per un risveglio delle nascite. Si contano, infatti, già in questi primi otto mesi 24 nascite (13 maschi e 11 femmine) contro le complessive 25 di tutto l’anno 2023 (8 maschi e 17 femmine), invertendo, in questa prima parte dell’anno, una tendenza generalizzata verso la denatalità. Leonardo e Nicole sono i nomi più gettonati fra i nati dell’anno in corso.



L’assessora ai Servizi sociali Roberta Romagnoli: «Sono contenta di questo trend che spero si confermi per tutto il 2024 e non solo. Purtroppo l’andamento nazionale è negativo perché si ritarda sempre più la scelta di maternità e questo riduce l’arco temporale disponibile per le potenziali madri. Inoltre c’è stato un cambiamento culturale e sociale rispetto alla genitorialità ed è sempre meno vivo nella nostra società lo spirito del sacrificio del “noi”, senza contare che incide su questo anche la sfera economica e la stabilità lavorativa. Il Comune, da parte sua, ha avviato un percorso per sostenere le famiglie con una serie di servizi come lo sportello a loro dedicato, come i servizi per l’infanzia e tutto quello che attiene al sostegno ai nuclei più in difficoltà. L’attenzione è stata riservata anche alla questione dell’edilizia abitativa, come dimostra la scelta dell’Amministrazione comunale di emanare un bando per il rinnovo delle graduatorie per gli alloggi di edilizia pubblica residenziale. Va in questa direzione anche il progetto PINQUA che prevede anche la costruzione di otto appartamenti per giovani coppie nell’ex zona produttiva di via Torrette a Moie». Lavori, questi ultimi, avviati nelle scorse settimane.

Maiolati, la popolazione. Qualche numero



La popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni registrata in anagrafe è di 652 unità, pari a quasi l’11% della popolazione, di questi 265 hanno un’età compresa tra i 10 e i 14 anni. I maiolatesi che sono convolati a nozze nei primi otto mesi dell’anno sono 9 rispetto ai 10 registrati nello stesso periodo dello scorso anno. La mortalità è in aumento in questo primo periodo, il numero dei decessi conteggiati al 31 agosto si attesta a 53 (30 maschi e 23 femmine) mentre al 31 dicembre 2023 il totale dei decessi ammontava alla stessa cifra (28 maschi e 25 femmine).

Sempre nel periodo analizzato, sono 384 gli stranieri residenti, cioè il 6,44% della popolazione: un dato in crescita visto che se ne contavano 354 in tutto il 2023, con un trend positivo di più 30 persone.



Gli anziani di 65 anni ed oltre sono complessivamente 1.665, circa il 28% della popolazione. Di questi, gli ultraottantenni, i cosiddetti grandi anziani, presenti sul territorio sono 559, di cui 225 uomini e 334 donne. Gli ultracentenari a Maiolati Spontini sono tre, un dato in linea con il 2023. Le persone che hanno varcato la soglia dei 100 anni di età sono due donne e un uomo. La signora più longeva residente a Maiolati Spontini è nata nell’anno 1921, mentre gli altri sono nati nel 1922.

«Viviamo più a lungo – sottolinea l’assessora ai Servizi Sociali Roberta Romagnoli – perché si pone più attenzione ad una corretta alimentazione, si svolge attività fisica fino a tarda età anche all’aperto con passeggiate in mezzo al verde e non sono da sottovalutare i grandi progressi della medicina. Proprio in questi giorni, sono partiti i lavori di abbattimento delle ex scuole dove, attraverso il progetto PINQUA, saranno realizzati 16 alloggi di circa 60 metri quadrati ciascuno, di cui 14 destinati alla terza età e due pensati per un progetto, sviluppato con l’Asp Ambito 9, di esperienza di autonomia abitativa di persone con disabilità. I mini appartamenti per anziani autosufficienti e per persone con disabilità saranno ricavati all’interno di un complesso che prevede anche la realizzazione di una struttura per la socialità e l’aggregazione e un condensatore sociale, cioè una struttura destinata all’utilizzo da parte delle associazioni del territorio».



L’assessore Romagnoli infine pone in evidenza la «sinergia tra Asp Ambito 9 e il nostro Comune, suggellata con un accordo tra le parti dove si prevede che l’Asp metta a disposizione un budget massimo di 80.000 euro per allestire 6 dei 14 alloggi con arredamenti e dotazioni tecnologiche adatte agli anziani».