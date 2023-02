Maiolati: lavoro su Spontini, la commissaria Allegretto premia gli studenti vincitori della “Young European Heritage Makers Competition”

L’idea di incentrare il lavoro sul grande compositore è stata vincente. Spontini, infatti, ha potuto rispondere ai requisiti del bando sia per la propria vita presso le maggiori corti d’Europa dell’800, sia per la filantropia nel luogo natio

MAIOLATI SPONTINI – “Gaspare Spontini, cittadino d’Europa tra musica e filantropia” è il titolo del video con cui cinque studenti del comune di Maiolati Spontini si sono classificati primi, a livello nazionale, al concorso “Young European Heritage Makers Competition” (Giovani protagonisti del patrimonio culturale europeo). L’idea di incentrare il lavoro sul grande compositore, patrimonio culturale della comunità maiolatese, è stata vincente. Spontini, infatti, ha potuto rispondere ai requisiti del bando sia per la propria vita presso le maggiori corti d’Europa dell’800, sia per la filantropia nel luogo natio che lo ha caratterizzato.

Il commissario straordinario Gloria Allegretto ha voluto premiare i ragazzi e le ragazze che hanno realizzato il video con una breve cerimonia, martedì 7 febbraio, nel plesso scolastico di via Venezia, consegnando loro una pergamena “come ringraziamento per l’impegno e il risultato ottenuto”. Erano presenti anche il dirigente scolastico Vittorio Moretti e il conservatore museale Marco Palmolella.

Il lavoro, dopo aver superato la prima fase concorsuale, ovvero ritenuto idoneo e quindi pubblicato e visionabile nel sito preposto del Ministero della Cultura, è risultato al primo posto in Italia nella fascia di concorso 12-17 anni e rappresenterà pertanto l’Italia nella competizione europea.

Il progetto è stato realizzato con il supporto di Claudia Casavecchia, direttore del Museo archeologico statale di Arcevia e funzionario per la promozione e comunicazione della Direzione regionale musei Marche-Ministero della Cultura, che ha ricoperto il ruolo di mentore, previsto dal bando, del conservatore museale della Casa Museo “Spontini” Marco Palmolella, e di alcune famiglie di Maiolati Spontini che, autonomamente, hanno provato a far organizzare i propri figli in un gruppo per partecipare al progetto. Il concorso “Young European Heritage Makers Competition” è una competizione che ha lo scopo di incoraggiare a scoprire, esplorare ed esprimere il valore del loro patrimonio culturale. L’assunto da cui partono i promotori del bando – promosso dal Consiglio d’Europa nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio e coordinato in Italia dalla Direzione generale Musei e dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura – è che i giovani siano il futuro della memoria e della promozione del patrimonio. La competizione culminerà con l’allestimento di una mostra presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo.

Il concorso era indirizzato a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, guidati da un mentore, e consisteva nella creazione di un video o di un prodotto grafico che illustrasse l’interpretazione del patrimonio culturale a loro più prossimo e familiare. Il gruppo di cinque studenti vincitori del bando ha avuto come mentore Casavecchia, che ha contribuito ad adeguare i contenuti individuati alle richieste del bando. Il conservatore museale Palmolella, invece, ha illustrato e spiegato ai ragazzi parti delle opere e della vita di Spontini inerenti proprio l’“europeità” del grande maestro e compositore.

Link di visione del video: https://www.europeanheritagedays.com/Young-European-Heritage-Makers; https://www.europeanheritagedays.com/node/404298.