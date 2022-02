Jesi, madre e figlio investiti in viale della Vittoria: il bambino portato al Salesi

JESI – Un investimento di pedone, il secondo in città nell’arco di appena 24 ore, si è verificato poco fa a Jesi in viale della Vittoria, nei pressi dell’Hotel Mariani. A essere urtata lateralmente da una Volkswagen Golf è stata una donna che teneva in braccio il suo bimbo di circa due anni.

L’incidente è avvenuto verso le 16. La donna stava attraversando la strada col piccolo in braccio, quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale che si trova al momento sul posto per i rilievi di legge, è stata urtata lateralmente da una Golf condotta da uno jesino di 63 anni. L’uomo stava viaggiando con direzione Roma.

In seguito all’impatto madre e figlio sono caduti a terra e rimasti feriti. Immediato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Torrette e l’ambulanza della Croce verde di Jesi. Mamma e bimbo sono rimasti sempre coscienti e sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale Salesi di Ancona, per la dinamica.

La polizia locale, intervenuta con due pattuglie sia per i rilievi che per gestire l’intenso flusso di traffico del Viale della Vittoria, dovrà ricostruire la dinamica e le responsabilità oltre che accertare se la donna stesse attraversando sulle strisce o meno.