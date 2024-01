Lutto in Vallesina per Cristiana Cascia: per lei si era attivata una catena solidale

MAIOLATI SPONTINI – Una notizia terribile sconvolge Maiolati Spontini e Castelbellino, proprio all’inizio del nuovo anno. Nella notte del 31 dicembre si è spenta Cristiana Cascia, 53 anni, l’insegnante dell’istituto comprensivo Beniamino Gigli, che stava combattendo una dura battaglia contro una rara forma di tumore ovarico dal 2021. Per lei, per aiutarla a sottoporsi a una cura sperimentale negli Stati Uniti, si era attivata una vera catena di solidarietà tramite la piattaforma “Gofundme”, dove la stessa Cristiana aveva lanciato il suo appello chiedendo aiuto. Si erano mosse associazioni, istituzioni, semplici privati pur di aiutarla nella sua battaglia per la vita. Erano stati organizzati eventi, concerti, raccolte fondi abbinate a spettacoli – come la lotteria dell’Epifania con estrazione il 6 gennaio il cui ricavato sarebbe andato a Cristiana – tanti gesti di solidarietà per questa insegnante e mamma speciale, dolcissima e amata da tutti.

A ottobre dagli Stati Uniti la risposta negativa alla possibilità di sottoporsi alle cure sperimentali cui Cristiana mirava, poi a novembre – come lei stessa aveva informato i suoi sostenitori su Gofundme – si era aperto un altro spiraglio di speranza: un tentativo, sempre sperimentale, ma a Singapore. Ci stava provando Cristiana, con tutta sé stessa, inviando documenti, affrontando un viaggio lungo e difficile nelle sue condizioni, e pregando affinché il suo nome rientrasse tra quelli che potevano accedere alla cura sperimentale che forse poteva darle la possibilità di guarire. Ma non ha fatto in tempo Cristiana, che la sera del 31 dicembre si è spenta lasciando nel dolore la figlia Nausica, la mamma Eugenia e il babbo Eugenio, il fratello Lorenzo e tantissimi amici. Un’ondata di profonda commozione si è diffusa in Vallesina dopo la notizia della sua scomparsa. Oggi l’anno si apre con un sapore amaro, di sconfitta. I funerali di Cristiana saranno celebrati domani (martedì 2 gennaio), alle ore 18, nella chiesa di Santa Maria delle Moie. La tumulazione al cimitero comunale avverrà in forma strettamente privata.