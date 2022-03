Jesi in lutto per la morte del dottor Florindo Bollettini, medico e maestro di Ju Jitsu

JESI – Per i suoi numerosi pazienti era il dottor Bollettini, quel bravo medico di famiglia sempre pronto a mettersi a disposizione dei suoi assistiti, sempre presente nello studio di via Marconi, a Jesi, vicino alla farmacia Grammercato. Ma il dottor Florindo Bollettini non era solo questo. Oltre al giuramento di Ippocrate, la sua vita l’aveva consacrata alle arti marziali e in particolare alla disciplina del Ju Jitsu, di cui era maestro fiduciario per le Marche. Florindo Bollettini, 66 anni, è morto ieri mattina alle 3,30 a causa di una terribile malattia che non gli ha lasciato scampo.

Originario di Ascoli Piceno, viene ricordato nel mondo sportivo come un «maestro di grande spessore umano e tecnico». La notizia è presto rimbalzata sui social dove centinaia di persone hanno voluto ricordare il medico ma anche lo sportivo e l’uomo. Una persona cara a molti, la cui perdita suscita ora grandissima commozione.

Il dottor Bollettini lascia la moglie Maria Laura Tombari e i figli Umberto e Giulio. La salma è stata composta alla Casa del Commiato di Bondoni (via dell’Industria, a Castelplanio) dove già nella mattinata di oggi è stata allestita la camera ardente, visitata dai suoi assistiti, dai familiari e amici. L’ultimo saluto domani (giovedì 10 marzo) alle ore 15 nella chiesa di San Sebastiano a Jesi, poi il viaggio verso il cimitero comunale di Jesi dove il maestro riposerà. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in favore dello Iom di Jesi e Vallesina per ricordare il dottor Bollettini.

I ricordi

In queste drammatiche ore per la famiglia, è giunto l’abbraccio del mondo sportivo. Il Comitato regionale Marche Fijlkam «tutto esprime profondo cordoglio per la scomparsa del M. Florindo Bollettini. Florindo, 5 Dan Ju Jitsu, è stato il primo Fiduciario MGA delle Marche. Alla sua famiglia, ai suoi allievi del Budo Center Jesi si esprimono le più sentite condoglianze». «Non è passato neppure un mese – scrivono dalla scuola di arti marziali “Hontai Yoshin Ryu Ju Jutsu Honbo Dojo d’Italia” – ed ecco che la vita ci pone nuovamente davanti alla sfida di perdere un Allievo, un Amico, un Compagno di avventure. Il M° Florindo Bollettini ci ha lasciato. I GDJ Italia, tutti i membri dell’Hontai Yoshin Ryu sono vicini a Umberto e alla famiglia, lo ricorderemo sempre sorridente e alle sue battute che a volte non riuscivo a capire nel suo parlare Jesino. Fai buon viaggio Florindo».

Commozione anche alla Società asd Budo Center Jesi. «I Maestri, i Tecnici e gli allievi tutti si stringono e sono vicini alla famiglia del Maestro Florindo Bollettini che ci ha lasciato. Abbiamo perso un Amico in maniera imprevedibile e inaspettata e questo ci addolora tutti». Florindo Bollettini, classe 1955, oramai da molti anni parte integrante della società Asd Budo Center Jesi, era medico chirurgo, ma anche Fiduciario Fijlkam Marche per il settore Ju-Jitsu, insegnante di Ju-Jutsu e specialista per lo stile Hontai Yoshin Ryu, con la qualifica di Maestro 5° Dan, nonché «un profondo conoscitore della storia giapponese. Promotore e abilitato all’insegnamento del metodo MGA ed Insegnante di Judo dal 1988. Ricorderemo la sua simpatia, la sua leggerezza, la sua capacità di essere a volte imprevedibile nelle buone cose e la sua costante correttezza. La vita purtroppo ci mette sempre alla prova in maniera inaspettata: le nostre più sentite condoglianze alla famiglia tutta. Riposa in pace Florindo, rimarrai sempre con noi nei nostri pensieri».