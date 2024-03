Lutto a Fabriano per Sergio Latini: il ricordo della politica e dei suoi colleghi commercianti

FABRIANO – Si è spento nel giorno della festa del papà, il noto commerciante di Fabriano, Sergio Latini, padre dell’on. Giorgia Latini. Aveva 81 anni. Un lutto che ha colpito il mondo dell’imprenditoria e del commercio fabrianesi. «Ci lascia una figura importante per Fabriano, un imprenditore noto per le sue capacità e per le doti umane, la generosità e la cordialità. Ricordo, in particolare, l’affetto per la sua famiglia e le sue origini, che aveva voluto rimarcare, facendosi promotore del convegno sul padre Torello e sullo zio Agabito Latini, figure cardine della storia fabrianese. Alla moglie Miranda, alle figlie Giorgia, Eleonora ed Elisabetta, al fratello Romualdo e a tutta la sua famiglia giungano le condoglianze mie personali e della città di Fabriano», il commento del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo.

Il ricordo

L’Associazione Commercianti – Fabriano In Centro «partecipa con profonda tristezza al dolore per la perdita di Sergio Latini: figura storica di provata visione e lungimiranza nel mondo del commercio e in quello dell’imprenditoria, sempre dialogante e affabile. Alla moglie Miranda Biondi, alle figlie Giorgia, Eleonora ed Elisabetta, ai generi e nipoti, al fratello Romualdo, giungano le più sentite condoglianze per la loro grande perdita. Vogliamo che sappiate che il vostro lutto ci ha toccato profondamente e possano trovarvi, Tutti, pace e consolazione in questo periodo così difficile, offrendovi il nostro sostegno e vicinanza condividendone la memoria». L’ex sindaco di Fabriano, Roberto Sorci, lo ricorda con affetto. «Se ne va un caro amico che ricordiamo per i famosi Magazzini Latini, per l’attività di immobiliarista e per l’attaccamento al territorio, che in passato lo aveva spinto a tentare, purtroppo invano, di creare una banca del credito cooperativo di Fabriano e Vallesina». Cordoglio e vicinanza alla figlia Giorgia Latini, parlamentare e segretario regionale della Lega arrivano dal vicesegretario vicario della Lega Marche Mauro Lucentini a nome dei direttivi regionale e provinciali, degli amministratori, dei militanti e dei sostenitori leghisti. I funerali di Sergio Latini si svolgeranno domani 22 marzo, alle 15, alla Cattedrale di San Venanzio.