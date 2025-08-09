Lutto a Fabriano e in Regione per la scomparsa dell’avvocato Maurizio Benvenuto

FABRIANO – Mondo forense regionale in lutto per la scomparsa a 72 anni di Maurizio Benvenuto, molto noto a Fabriano non solo per la sua professione, ma anche per il suo attivismo sempre a favore della città. Il decesso è avvenuto ieri all’ospedale Torrette di Ancona dove era stato ricoverato a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute. Unanime e trasversale il cordoglio per questa perdita. Da questa mattina è stata allestita, nella Casa Funeraria Infinitum Bondoni in via Nenni, a Fabriano, la camera ardente e sarà aperta anche per tutta la giornata di domani e di dopodomani. Poi, lunedì alle ore 17, si terranno le esequie nella chiesa Collegiata di San Nicolò. Il feretro sarà quindi tumulato nel cimitero di Santa Maria. In segno di vicinanza i familiari chiedono non fiori, ma offerte all’Unità Operativa di Oncologia dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Maurizio Benvenuto, laureato in Giurisprudenza, nel 1980 ha fondato lo studio legale ancora oggi attivo e ora diretto dal figlio, Ruggero. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Ancona, Cassazionista a Revisore Contabile, lo Studio Benvenuto negli anni ha maturato importanti esperienze in ambito giuridico creando una nuova realtà professionale con l’obiettivo di garantire consulenza e assistenza legale ai privati, aziende ed enti pubblici sia in sede giudiziale che stragiudiziale e operando sia nell’ambito del diritto civile che del diritto amministrativo e penale.

Il cordoglio

«La scomparsa di Maurizio Benvenuto è una notizia dolorosa per l’intera città e per il foro fabrianese. L’Avvocato Benvenuto è stato un protagonista della storia recente di Fabriano. Un professionista noto e brillante che, nella vita come nella professione, affrontava le sfide con tenacia e passione. La vitalità era il tratto distintivo più evidente della sua personalità, la sua dialettica non passava mai inosservata. Numerosi sono i ricordi legati alla sua lunga carriera e ai ruoli di rilievo che ha ricoperto. Con lui se va dolorosamente un altro pezzo di storia fabrianese. Alla sua famiglia esprimo il mio personale cordoglio e quello dell’intera comunità». I colleghi del Foro degli avvocati di Ancona «partecipano sentitamente al dolore dei familiari», le parole del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. «Fabriano perde uno dei suoi avvocati più brillanti e stimati: Maurizio Benvenuto. Per me non è solo la scomparsa di un grande professionista, ma di una persona che ha avuto un ruolo importante nella mia vita. Ho avuto il privilegio, da giovanissima praticante, di muovere i primi passi della professione proprio nel suo studio. Da lui ho appreso non solo i fondamenti del diritto, ma anche il lato più umano dell’avvocatura: l’importanza dell’ascolto, il rispetto per le persone, la dedizione alla giustizia. Maurizio era competente, preparato, capace. Un esempio e un modello per noi giovani, una guida che ha sempre saputo darmi fiducia anche quando ero alle prime armi, facendomi crescere e responsabilizzandomi. Dietro a quei modi talvolta irruenti, c’era una grande passione per la sua professione e per i principi in cui credeva. Oltre al rapporto professionale, ci legava un’amicizia di lunga data con la mia famiglia. Per questo oggi il dolore è ancora più profondo. Alla moglie Mila, ai figli Ruggero e Giulia, giungano le mie più sentite condoglianze e un abbraccio affettuoso», ha dichiarato la collega e assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi.