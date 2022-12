Luminarie, addobbi e condivisione: il Natale 2022 si accende in Vallesina

Conto alla rovescia per il Natale. Le festività, sottotono sul fronte delle luci e degli addobbi per via del rincaro dei consumi e dell’energia, non spengono tuttavia la voglia di stare insieme e grazie all’inventiva, alle Pro loco e alla disponibilità delle amministrazioni comunali, un po’ ovunque in Vallesina spuntano abeti, Babbi Natale, stelle luminose e iniziative per accompagnare le comunità verso il Natale. Una festa, quest’anno, nel segno della condivisione e della riscoperta dei valori dello stare insieme.

A Chiaravalle debutta il Natale con “CittàVerso”, la formula di un Natale magico che si accende con la giornata dell’Immacolata, tra luminarie e mercatini e prosegue oggi 16 dicembre alle 21 al Teatro Valle (ore 21) con un imperdibile concerto dell’Orchestra Giovanile delle Marche in omaggio a Ennio Morricone. Il ricavato della serata, promossa dal Rotary club Falconara con il patrocinio del Comune di Chiaravalle, sarà devoluto alla locale Croce Gialla di Chiaravalle e alla realizzazione di una palestra a cielo aperto presso il Parco Primo Maggio. Gli appuntamenti di “CittàVerso” proseguono poi il 17 dicembre con i mercatini aperti dalle 16 alle 20 in corso Matteotti, poi Babbo Natale e i suoi elfi con i sacchi pieni di regali per tutti i bambini; il truccabimbi, le giostre, i ritratti dal vivo con Imma Gioia Mastellone, intrattenimenti e svago con gli animali cavalcabili. Il 18 dicembre, oltre ai mercatini lungo il corso aperti dalle 10 alle 20, in programma la sfilata dei Babbi Natale in moto a cura del Motoclub Silvano Rocchetti (dalle 16,30) lungo viale Rinascita, corso Matteotti e via Leopardi poi dalle 17 in corso Matteotti, musica a cura delle scuole musicali Ars Musica e Lizard-Accademia di Chiaravalle. Le giornate di manifestazioni saranno impreziosite da banchi di artigiani, stand di hobbisti, enogastronomia, vin brulè e castagne a cura della Pro loco. Saranno presenti anche le moto d’epoca e gli stand delle associazioni di volontariato.

A Monte San Vito in centro è spuntata la cassetta delle lettere di Babbo Natale, mentre è imminente l’appuntamento con il “Concerto di Natale” di Fulvio Fiorio al flauto e Gabriele Fiorio al pianoforte, in programma venerdì 23 dicembre alle ore 21,15 al teatro “La Fortuna”.

A Monsano grande fermento per il “Premio Vallesina” che si incastona nel periodo natalizio con la sua cerimonia che premierà i figli illustri della Vallesina. Il Comune di Monsano, fondatore del Premio, approda al teatro Pergolesi di Jesi il 27 dicembre alle 21,15 con la sua carrellata di ospiti.

Il Natale è già arrivato a Chiaravalle

A Montecarotto via alle iniziative con la festa dell’accensione dell’albero animata dai bambini delle scuole del paese. Il 15 dicembre appuntamento alle ore 17 al teatro comunale per il concerto “Le quattro stagioni” di Vivaldi a cura della Fondazione Lanari, mentre il 18 presso la sede della locale Croce Rossa, in piazza della Vittoria (ore 15,30) si terrà un laboratorio creativo per i bambini, organizzato dalla Pro loco. Il giorno dopo, il 19 dicembre, si torna a teatro, ma stavolta al Ridotto del teatro comunale (ore 18) per l’inaugurazione della mostra “14 dai 40” di Larisa Tinta Art. Si entra nel clou delle feste il 22 dicembre con lo spettacolo teatrale prodotto da Teatri della Plebe/Utovie Festival in collaborazione con AMAT/Proxima Res/Armunia Festival-Residenze artistiche, “Animali domestici” (ore 21,15 al teatro comunale; ingresso unico €10. Info e prenotazioni 338.2963087) e il pomeriggio della vigilia, il 24 dicembre, alle 16,30 Babbo Natale in piazza. Al termine della santa messa, a mezzanotte e mezzo, la Pro loco scalderà il cuore dei presenti con una cioccolata calda. La rassegna si chiude il 6 gennaio con la “Pasquella”, il giro itinerante alle 10 e lo spettacolo folkloristico alle 16,30 al teatro comunale sotto la direzione de La Macina.

A Cupramontana l’amministrazione comunale vuol dare il buon esempio, con gesti simbolici: di fronte all’attuale crisi energetica, alle problematiche ambientali, alla guerra e le difficoltà sociali con tante famiglie costrette a chiedere il sostegno dei Servizi Sociali e della Caritas perché non riescono a pagare le bollette di luce e gas, il sindaco Enrico Giampieri ha ritenuto opportuno proporre un’alternativa alle classiche luminarie natalizie delle piazze del paese e all’ingresso di Poggio Cupro. Quest’anno decorazioni sospese non luminose stanno offrendo una nuova veste natalizia a Cupramontana. La tradizione la troviamo comunque, nella capitale del Verdicchio, nei tre alberi illuminati in piazza Cavour, nella Frazione di Poggio Cupro e davanti alla Casa di Riposo. Tra le iniziative, il post-office di Babbo Natale con le letture di Natale presso i musei in grotta (il 18 dicembre dalle 16,30 alle 19,30) che si ripeterà anche il 23 dicembre poi sotto al loggiato comunale dalle ore 17 l’associazione nazionale Carabinieri e Pro Cupra distribuiranno castagne e vin brulè. La vigilia, nei Musei in Grotta “È arrivato Babbo Natale” con la consegna dei doni da parte dei simpaticissimi babbi a tutti i bambini. I 26 dicembre appuntamento col tradizionale presepe vivente di Poggio Cupro e il 30, la tombola di fine anno al teatro Concordia (ore 21,30). Altri appuntamenti, a gennaio con la Befana a casa di Babbo Natale (presso i Musei in grotta il 6 gennaio), il presepe vivente di Poggio Cupro (6 gennaio), il concerto dell’Epifania (7 gennaio nella chiesa di San Salvatore a Poggio Cupro) a cura del Coro Polifonico David Brunori.

Il Natale a Cupramontana



A Castelbellino il Natale si accende con la tradizione del grande abete luminoso: un simbolo da record con i suoi 73 neon perimetrali, un dislivello di quota dalla punta al fondo valle di 134 metri, lunghezza lungo il versante di 434 metri, una superficie di 21.360 metri quadri e 7.000 metri di cavi. L’abete che nel corso degli anni ha fatto guadagnare al piccolo Comune collinare il nome di “paese dell’albero”. La cerimonia di accensione, quest’anno si è svolta il 4 dicembre nel segno della sobrietà, senza spettacoli pirotecnici ed effetti speciali. Ma infondo non ce n’è bisogno, questo grande abete disteso sulle colline dal paese alla valle, illumina le festività con una magia tutta sua. E anche il programma delle iniziative di Natale – messe in piedi grazie alla sinergia di Pro Loco Castelbellino, Banda Musicale di Castelbellino e Circolo Ricreativo Primo Maggio – si propone di guardare più alle persone, soprattutto ai bambini, ai sentimenti e alla voglia di stare insieme senza effetti speciali. Il 17 dicembre, in programma il tradizionale Concerto Natalizio della Banda Musicale di Castelbellino alla frazione Stazione presso il Centro Culturale Polivalente, mentre il 6 gennaio lo spettacolo per l’Epifania (sempre nella stessa location).

La vicina Monte Roberto invece organizza il 17 dicembre alle ore 17 una sfilata dei colleghi di Babbo Natale in Harley Davidson con una sosta a Pianello Vallesina nel piazzale della Fornace, mentre venerdì 23 alle 19 al Circolo Fenalc Sotto il Castello gli “Auguri al Circolo” un momento di aggregazione tra aperitivi, tombolata, dolci natalizi e brindisi. Il sabato della vigilia a mezzanotte la santa messa di Natale presso la chiesa San Benedetto Abate a Pianello Vallesina e alla chiesa di San Silvestro Papa a Monte Roberto. Nel capoluogo, all’uscita dalla messa, saranno distribuite caldarroste. Il giorno dell’Epifania al Centro polivalente (ore 17,30) il concerto della Banda musicale.

Natale anche a Castelplanio con due appuntamenti organizzati dalla Pro loco. Il giorno di Santo Stefano, la Grande Tombolata di Natale nella sala teatro comunale di Castelplanio, a partire dalleore 16,30. Quattro le estrazioni con ricchi premi alimentari e poi il 5 gennaio alle 21 nella sala teatro comunale di Castelplanio (a ingresso libero) il “Concerto Gospel” a cura del Bebop chorus Gospel. A Staffolo i bambini hanno visto accendersi il Natale con il dispettoso Grinch a combinare scherzetti durante i laboratori allestiti dalla Pro loco, però gli appuntamenti proseguono anche venerdì 16 dicembre alle 21,15 nella chiesa di San Francesco con il concerto di Natale del Coro Polifonico “David Brunori” presentato da Diego Mecenero.

Il maxi abete di Castelbellino



Infine ci soffermiamo a Morro d’Alba per un suggestivo “Natale nel borgo”. Dal 16 dicembre al 2 gennaio “Disegnando il Natale” presso la biblioteca comunale, il 18 dicembre il Mercatino artigianale in piazza Romagnoli (ore 11) a cura degli ospiti della casa di riposo. Sul Camminamento “La Scarpa” nello stesso giorno, la “Passeggiata musicale” con Tchaikovsky. Il 26 dicembre in programma il concerto di Natale della banda cittadina alle ore 18 nella chiesa di San Gaudenzio, il 30 dicembre e il 5 gennaio doppio appuntamento con “Cinema in famiglia…a Natale” (all’Auditorium ore 17). Il 6 gennaio, Epifania in allegria con i clown “Vip Vallesina” alla Casa di riposo (ore 15) per far compagnia ai nonnini mentre il 7 gennaio, sempre sul camminamento “La Scarpa” una passeggiata musicale con Chopin. Luminarie ridotte e responsabili anche a Santa Maria Nuova, dove il Natale è iniziato a misura di bambino con lo spettacolo “It’s Christmas Time” una narrazione con pupazzi e oggetti che ha riscosso tanto successo tra i giovanissimi spettatori.