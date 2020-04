Luigi Teodosi: da Jesi alla Basilicata per la Via Crucis, con la forza dell’arte

Le opere dello jesino, punto di riferimento della scena italiana contemporanea, al centro della processione del Venerdì Santo, in formato web e social, per la “Pasqua 2020 a Castronuovo di Sant’Andrea”, provincia di Potenza

JESI – Sarà presente, anche se solo con le sue opere. Domani sera 10 aprile, Venerdì Santo, l’artista jesino Luigi Teodosi, un punto di riferimento dell’arte italiana contemporanea, parteciperà infatti, ovviamente da Jesi, all’evento “Pasqua 2020 a Castronuovo di Sant’Andrea”, in provincia di Potenza e in particolare alla Via Crucis ricostruita, con le sue realizzazioni, lungo le vie cittadine del centro della Basilicata.

Le opera di Luigi Teodosi per la Via Crucis di Castronuovo di Sant’Andrea

Le opere di Teodosi, che negli anni hanno attraversato varie stagioni stilistiche, dal figurativo all’astrattismo al polimaterico al concettuale, figurano nelle più importanti collezioni di arte contemporanea in Italia e all’estero. Nella serata di Venerdì Santo, alle 17.30 e alle 23, verrà ricostruito nel cuore di Castronuovo di Sant’Andrea il doloroso percorso di Cristo verso la crocifissione sul Golgota, visto attraverso gli occhi dell’arte contemporanea. Dice Luigi Teodosi: «Gesù nella prima stazione è condannato a morte. Noi cristiani lo abbiamo lasciato solo, vittime a nostra volta delle tante inutili illusioni dell’esistenza. Le stazioni della via Crucis sono preghiere appese al cielo che nella loro semplicità invitano a essere osservate. Rinvengono una presenza umana interpretando un mondo che fugge senza essere visto».

Le opera di Luigi Teodosi per la Via Crucis di Castronuovo di Sant’Andrea

L’iniziativa è a cura della Pro Loco, antesignana dell’evento fin dai primi anni Ottanta, del MIG. Museo Internazionale della Grafica – Biblioteca Comunale “Alessandro Appella” – Atelier “Guido Strazza” – Museo Internazionale del Presepio “Vanni Scheiwiller” – Museo della Vita e delle Opere di Sant’Andrea Avellino e della Parrocchia S. Maria della Neve.

Le opera di Luigi Teodosi per la Via Crucis di Castronuovo di Sant’Andrea

Come recita un comunicato inviato dal MIG, «Si rinnova, come ogni anno in occasione delle festività pasquali, l’incontro tra arte e fede: un artista contemporaneo interpreta la sequenza murale della via dolorosa percorsa da Gesù, entrando con intensa partecipazione nell’arcaica processione che ha da sempre contraddistinto il fervore religioso di Castronuovo. Inoltre, altrettanto emblematica è la processione notturna, ab origine riservata alla partecipazione e, dunque, alla manifestazione della sola devozione maschile. Per le note vicende, il rito secolare verrà proposto attraverso web e social network (Sito, Facebook, whatsApp, Instagram e Twitter). Dopo Fazzini, Melotti, Strazza, Dal Molin Ferenzona, Masi, Ricci, Lorenzetti, Cerone, Santoro, Pirozzi, Scorcelletti, Pulsoni, Guida, Masini, Timossi, Martinelli, Janich, Gaetaniello, Giuliani, Bruno Conte e tanti altri, Luigi Teodosi tradurrà in un linguaggio singolare, fatto di immagini propositive, i momenti drammatici della Passione di Cristo. Le 14 Stazioni si sviluppano in 14 tecniche miste su cartoncino dove antico e contemporaneo si incontrano e si scontrano per farsi linguaggio personale nell’interpretazione della Via Dolorosa». L’evidenza costante della croce nelle 14 stazioni segna con forza il percorso suggestivo e doloroso di Cristo verso la crocifissione e resurrezione.