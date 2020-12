Luigi Bacci, banchiere innovatore: presentato il libro

JESI – “Un banchiere innovatore, ritratto di Luigi Bacci nella società marchigiana della seconda metà del Novecento”: esce in questi giorni, in libreria e sulle principali piattaforme multimediali, il volume dedicato a Luigi Bacci, artefice della crescita e dell’affermazione della Banca popolare di Ancona nel contesto regionale ed italiano. Il volume, edito da Il Mulino, è stato realizzato su impulso della neonata Associazione “Luigi Bacci”, costituita per volontà dei figli Giovanna, Giovanni, Cristina, Francesco e Massimo, a 100 anni dalla nascita e a 10 dalla scomparsa del padre.

Il libro dedicato alla figura di Luigi Bacci

Nel rispetto delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, il volume è stato ufficialmente presentato nel corso di una diretta streaming di un apposito mini-documentario, trasmesso sul profilo Facebook dell’Associazione, alla pagina www.facebook.com/associazioneluigibacci/.

Ad intervenire, oltre agli autori, figlio e nipote di Luigi Bacci: Massimo, attuale sindaco di Jesi, e Alessandro Bacci. «Di mio padre – ha ricordato Massimo Bacci- rammento a livello privato, al di là della sua figura di banchiere, una persona straordinaria, di una umiltà unica e di grande umanità. Oltre il suo essere stato un attore protagonista dello sviluppo di questo territorio negli anni della ricostruzione dopo la guerra». Ha poi spiegato l’attuale primo cittadino di Jesi: «Due anni prima della mia elezione, lo accompagnai come sempre ad Arcevia, dove si recava in vacanza. Mi disse allora, sorprendendomi: “Massimo, hai mai pensato di candidarti a Sindaco?”. Mi spiazzò, in quel momento ero del tutto fuori da ogni pensiero alla politica e lontano da quel ruolo. Quanto nel 2011 mi chiesero la disponibilità ad impegnarmi, pensando a ciò che mi aveva detto mio padre dissi immediatamente di sì»

Il sindaco Massimo Bacci con la fascia tricolore

Scopo dell’opera, far conoscere la figura di Luigi Bacci alle generazioni più giovani, non solo quale personaggio di spicco nel mondo del credito marchigiano, ma anche sul piano umano e personale. L’associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale, con particolare attenzione ai giovani ed allo studio. In base all’atto costitutivo, infatti, tra le sue attività è prevista l’organizzazione di eventi, con premi e borse di studio. A ricoprirne la carica di presidente è stata nominata la figlia maggiore di Luigi Bacci, Giovanna.

L’associazione, che darà dunque impulso a varie iniziative e progetti, nel corso dei prossimi mesi, si presenta pubblicamente con la monografia sulla figura di Luigi Bacci, curata dal prof. Augusto Ciuffetti, autore e docente di storia economica presso il dipartimento di scienze economiche e sociali dell’università Politecnica delle Marche, e dal dott. Marco Torcoletti, giornalista e autore di vari saggi di storia locale.

«È stato un uomo buono – hanno scritto i figli di Luigi Bacci nella premessa al volume – di grande rettitudine morale, dotato di un profondo senso del dovere; che ha sempre messo l’onestà al primo posto del suo agire e non ha mai pensato al proprio tornaconto personale. Sempre pronto ad accogliere, ad ascoltare e a dare una mano a chiunque glielo chiedesse». Le iniziative dell’Associazione saranno puntualmente comunicate mediante il suo profilo social ed il sito