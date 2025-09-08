LUAJ Jesi, al via il nuovo anno accademico: corsi, novità e una prolusione d’autore

JESI – La Libera Università per Adulti di Jesi (LUAJ) si prepara a inaugurare il suo 38° anno accademico, confermandosi ancora una volta un punto di riferimento per la vita culturale e sociale della città. Sotto il consolidato slogan “Con noi è sempre primavera”, l’associazione presenta un’offerta formativa ricca di novità, nuovi corsi e laboratori di approfondimento, pensati per un pubblico adulto sempre più attento, curioso e dinamico.

Le iscrizioni apriranno giovedì 18 settembre e si terranno nella sede di piazzale San Francesco, ogni lunedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00. I soci che rinnovano l’iscrizione sono invitati a portare con sé la tessera per l’applicazione del bollino, mentre ai nuovi iscritti verrà consegnata al momento della registrazione.

L’anno accademico prenderà ufficialmente il via domenica 5 ottobre alle ore 10, sempre nella sede di piazzale San Francesco, con una prolusione affidata a Roberto Petrini, giornalista economico e scrittore, che affronterà un tema di grande attualità: “Dazi e guerre commerciali: chi paga il conto?”.

Promossa da un gruppo di volontari, la LUAJ ha conquistato negli anni un numero crescente di iscritti grazie alla qualità della sua proposta formativa. I corsi, tenuti da docenti qualificati, coprono un ampio ventaglio di discipline e saranno consultabili mese per mese attraverso un calendario aggiornato.

Per informazioni è attivo anche il numero 0731 202300, durante gli orari di iscrizione.

Una realtà senza clamori, ma con una solida identità: la LUAJ continua a crescere, rinnovandosi ogni anno, con l’ambizione di rimanere un punto fermo per l’apprendimento permanente nella comunità jesina.