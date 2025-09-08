LUAJ Jesi: al via il nuovo anno tra corsi e novità
Jesi-Fabriano
Attualità Jesi-Fabriano

LUAJ Jesi, al via il nuovo anno accademico: corsi, novità e una prolusione d’autore

Dal 18 settembre al via le iscrizioni alla Libera Università per Adulti: tra laboratori, approfondimenti e l’intervento del giornalista Roberto Petrini all’inaugurazione del XXXVIII anno accademico

Di Redazione -
Il giornalista Roberto Petrini inaugura il XXXVIII anno accademico della Libera Università per Adulti di Jesi
Il giornalista Roberto Petrini inaugura il XXXVIII anno accademico della Libera Università per Adulti di Jesi

JESI – La Libera Università per Adulti di Jesi (LUAJ) si prepara a inaugurare il suo 38° anno accademico, confermandosi ancora una volta un punto di riferimento per la vita culturale e sociale della città. Sotto il consolidato slogan “Con noi è sempre primavera”, l’associazione presenta un’offerta formativa ricca di novità, nuovi corsi e laboratori di approfondimento, pensati per un pubblico adulto sempre più attento, curioso e dinamico.

Le iscrizioni apriranno giovedì 18 settembre e si terranno nella sede di piazzale San Francesco, ogni lunedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00. I soci che rinnovano l’iscrizione sono invitati a portare con sé la tessera per l’applicazione del bollino, mentre ai nuovi iscritti verrà consegnata al momento della registrazione.

L’anno accademico prenderà ufficialmente il via domenica 5 ottobre alle ore 10, sempre nella sede di piazzale San Francesco, con una prolusione affidata a Roberto Petrini, giornalista economico e scrittore, che affronterà un tema di grande attualità: “Dazi e guerre commerciali: chi paga il conto?”.

Promossa da un gruppo di volontari, la LUAJ ha conquistato negli anni un numero crescente di iscritti grazie alla qualità della sua proposta formativa. I corsi, tenuti da docenti qualificati, coprono un ampio ventaglio di discipline e saranno consultabili mese per mese attraverso un calendario aggiornato.

Per informazioni è attivo anche il numero 0731 202300, durante gli orari di iscrizione.
Una realtà senza clamori, ma con una solida identità: la LUAJ continua a crescere, rinnovandosi ogni anno, con l’ambizione di rimanere un punto fermo per l’apprendimento permanente nella comunità jesina.

Ti potrebbero interessare