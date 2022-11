Jesi, Loretta Fabrizi è la nuova assessora alla partecipazione. Il grazie dei Repubblicani Europei

Eredita le deleghe della dimissionaria Conchita Mammoli. «Ha tutte le carte in regola per svolgere al meglio il nuovo impegno in questo assessorato» dice il partito

JESI – È Loretta Fabrizi la nuova assessora che entra a far parte della giunta Fiordelmondo dopo le dimissioni per motivi di salute di Conchita Mammoli. «La nuova assessora – rende noto Piazza Indipendenza – parteciperà già domani (29 novembre) alla seduta di Giunta e sarà presentata mercoledì prossimo al Consiglio comunale».

Fabrizi, 60 anni tra due giorni, pensionata, candidata nella lista dei Repubblicani Europei, manterrà le stesse identiche deleghe che erano state attribuite alla Mammoli, vale a dire rapporti con il mondo dell’associazionismo, partecipazione e cittadinanza attiva, politiche per la pace e l’integrazione multietnica.

Ne salutano l’ingresso in Giunta i Repubblicani Europei con la segretaria cittadina Katia Mammoli: «Questa è la seconda volta che dobbiamo ringraziare Loretta Fabrizi: la prima perché all’ultimo minuto ha accettato di candidarsi nella nostra lista, alle ultime amministrative, per coprire una rinuncia che si era presentata, la seconda perché oggi ha dovuto riorganizzare i suoi impegni familiari e professionali in funzione di questo nuovo incarico. Ma l’assessore Fabrizi ha tutte le carte in regola per svolgere al meglio il nuovo impegno in questo assessorato».

Dice Mammoli: «Laureata in lettere presso l’università di Urbino, è stata fino al 2018 docente presso l’ Accademia di Belle Arti di Macerata, interessandosi soprattutto di arte contemporanea. Ma quello che più la contraddistingue è l’estremo interesse per tutto ciò che riguarda il mondo attuale, sia dal punto di vista politico che culturale, sociale ed educativo! La caratterizza una grande passione nei confronti delle nuove generazioni ed ancora di più una grande sensibilità per le problematiche anche di natura interculturale. Inoltre l’esperienza maturata attraverso i programmi dell’Erasmus le potrà essere certamente utile per una visione più moderna ed aperta della realtà! A lei ed a tutta l’Amministrazione Comunale, ora tornata nel pieno dei suoi organismi istituzionali, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro! Saremo a disposizione con la nostra esperienza ed i nostri principi».