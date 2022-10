Look rinnovato per lo spumante Rocca dei Forti: nuovo stile e più “Marche”

SERRA SAN QUIRICO – Nuovo logo, veste grafica rinnovata e più Marche. Si rifà il look la bottiglia dello spumante Rocca dei Forti. «È infatti un importante universo valoriale quello che Rocca dei Forti (brand dell’azienda Togni, ndr) esprime in ogni sua bottiglia di spumante, in ogni singola bollicina che produce con dedizione e passione sin dal 1954. Riconosciuto dal consumatore che ne ha fatto fra i marchi più apprezzati della sua categoria nella Gdo italiana, in cui da anni è leader di mercato», spiega l’azienda marchigiana.

Un patrimonio che oggi l’azienda Togni «sottolinea ed esalta con un accurato restyling che, partendo dalla sua lunga storia, ne attualizza l’estetica a un sentire contemporaneo proiettato verso il futuro».

Si parte dunque dal logo completamente ridisegnato, mantenendo e arricchendo gli elementi di sempre. Il leone, più essenziale ma rafforzato dal nuovo colore rosso, è rappresentato con la zampa anteriore in movimento come simbolo di un dinamismo che custodisce la tradizione ma è al passo, anzi, anticipa i tempi. Il nuovo stile tipografico lineare e dalla forte personalità inserisce la data di inizio dell’attività, 1954, e la denominazione Cantina Togni, garante di un saper fare che si rinnova da quasi 70 anni, oggi con l’impegno diretto della terza generazione.

Si prosegue con il design del packaging, che riconduce ad un’unica, riconoscibile identità di marca che consente ad ogni bottiglia di esprimere il proprio originale carattere.

E qui Rocca dei Forti introduce come elemento di forma una figura geometrica che esprime armonia ed equilibrio, e per questo ricorre spesso in architettura: le nuove etichette e i collarini ricordano la forma ottagonale. Un omaggio ad alcuni dei più significativi monumenti del territorio, come il suggestivo Tempio del Valadier nella Gola della Rossa e di Frasassi e la storica Fonte di Piazza simbolo comunitario della città, Serra San Quirico (AN), sede della Cantina Togni che ne ha sostenuto il prezioso restauro.

Ai prodotti più storici, Brut, Dolce, Rosso Dolce e Demi Sec, per suggellarne ancor più la loro autenticità, è stata apposta in etichetta la firma di Luigi Togni, dalla cui lungimirante e appassionata imprenditorialità è iniziata la storia di Rocca dei Forti.

«Il design rinnovato infonde al brand un’inedita forza, capace di trasmettere dalla grafica all’immaginario tutta la potenza dei profondi valori del brand. Uno su tutti la capacità di riprendere e mettere a frutto, e nello stesso tempo riuscire ad innovare la tradizione spumantistica marchigiana». spiega l’azienda.

L’impegno della famiglia Togni, che da tre generazioni infonde nell’attività dedizione, passione e rispetto per il territorio, su queste basi ha costruito nel tempo la sua grande competenza frutto di investimenti importanti in ricerca e sviluppo in tutti gli ambiti, produttivo, tecnologico e di settore a garanzia di continuità e di qualità. Non in ultimo la cura per un’enologia rigorosa, sempre orientata al raggiungimento di un prodotto superiore, dalle caratteristiche inaspettate, ma nello stesso tempo accessibile a tutti. Da tutto questo nasce il nuovo concept di comunicazione, Star bene, insieme. «Un richiamo alla vocazione conviviale, e perciò inclusiva, delle bollicine Rocca dei Forti, che si propongono come protagoniste di un lifestyle di condivisione, per celebrare ogni momento».