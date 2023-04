Logical System, a Jesi la festa dei primi 40 anni. Moscatelli: «Ma ciò che ora conta di più è quello che faremo in futuro»

JESI – «Una storia nata il 6 dicembre 1983 e che ha attraversato 40 anni di progresso, crescita e evoluzione tecnologica inimmaginabili. Con una convinzione solida: sono stati i volti dietro i monitor ad avere determinato, in tutto questo tempo, il successo della azienda». Parola di Filippo Moscatelli, presidente di Logical System, nell’accogliere, nel quartiere generale di via dell’Industria a Jesi dell’azienda marchigiana top player nell’Information Technology e nell’olimpo delle software house italiane, gli ospiti di prestigio intervenuti all’apertura delle celebrazioni per il quarantennale. «Sono fiero di questi nostri primi 40 anni – dice Moscatelli – durante i quali abbiamo fatto molto ed abbiamo consentito a innumerevoli imprese e persone di realizzarsi. Ciò che ora conta di più è quello che faremo in futuro. Ci tengo a ringraziare tutti per aver reso la Logical System un’azienda fantastica ora e negli anni a venire».

Nove milioni di euro di fatturato che salgono a quasi 13 nell’aggregato del Gruppo societario formato con l’acquisizione di BS Srl, con sede a Salerno e Roma, e Synergical Srl con sede a Jesi, 68 unità di personale che diventano cento nell’ambito del gruppo: a festeggiare Logical System intervengono il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, presidente e assessore al bilancio della Regione Marche Francesco Acquaroli e Goffredo Brandoni, il presidente di Confindustria Ancona, e “dirimpettaio” con la sua Clabo nella zona industriale jesina, Pierluigi Bocchini, il rettore dell’Università di Camerino Claudio Pettinari, il consigliere regionale Carlo Ciccioli. Inoltre rappresentanti di imprese clienti di Logical System ma anche concorrenti – come Livio Grilli di Apra – che lo stesso Moscatelli saluta evidenziando il rapporto di reciproco rispetto e la valenza di Jesi come «polo informatico importante».

Da sinistra Francesco Acquaroli, Gaudenzio Tavoni, Filippo Moscatelli e Sebastiano Barisoni

Ne parla anche il sindaco Fiordelmondo: «Il saper fare di un’azienda come questa diventa il saper fare di una comunità. Alfabetizzazione informatica e sviluppo tecnologico sono patrimonio non solo aziendale ma di tutta la città». E il presidente Acquaroli sottolinea: «L’intuizione che governa i processi: 40 anni fa, in un territorio come il nostro, non era scontato puntare su tecnologia e informatica. Un grande successo che si è sviluppato nella Vallesina e che poi ha conquistato opportunità non solo regionali e nazionali ma anche oltre confini. Rappresenta un’opportunità per i nostri giovani perché sappiamo quanto tecnologia e informatica siano importanti per dare risposte concrete all’occupazione giovanile ma anche supporto alle nostre imprese e al nostro tessuto connettivo, che ha bisogno sempre di essere competitivo e all’avanguardia. Oggi la sfida va rilanciata e riattualizzata per portare Logical System verso le sfide future».

Da Pierluigi Bocchini, l’augurio «per i prossimi 40 anni di successi un settore che è ormai la benzina delle aziende». Aziende a cui la Regione, ha ricordato l’assessore Brandoni, destina «350 milioni della programmazione 2021-27 dei fondi europei, dei quali 153 per la competitività e all’interno di questi 91 sul fronte del supporto al credito fra azzeramento degli interessi, abbattimento dei tassi e garanzie. E poi 5,4 milioni per le criticità del caro energia, 24 per l’efficientamento energetico». Moscatelli fa presente: «Non ancora erogate le risorse legate a bandi chiuse da due anni». E Brandoni dice: «Con Svem, al lavoro anche per mettere a disposizione delle piccole e medie imprese, che spesso non ne hanno la possibilità, persone e figure di supporto nella programmazione e cura dei percorsi dei contributi. Tanti della programmazione 2014-2020 sono riusciti ad arrivare, per tali carenze, a una rendicontazione».

Nell’incontro moderato dal giornalista Gaudenzio Tavoni, l’interessante punto di vista di Sebastiano Barisoni, giornalista Radio 24 – Il Sole 24 Ore, su inflazione, crisi, vie d’uscita. E se il timore attuale è «di cadere nella spirale inflattiva, dopo che nessuno ha saputo prevedere come l’economia sarebbe subito ripartita forte dopo il blocco del covid, evento che è andato contro tutto ciò decenni di pensiero sulla globalizzazione avevano indicato», per Barisoni quella in atto è una «quarta rivoluzione industriale legata alla Rete, agli smartphone, che è inferno o paradiso a seconda della parte dello schermo da cui si sta. Per la prima volta nella storia, il consumatore è informato quanto chi offre il suo prodotto. Lo smartphone è un grande allocatore di valore aggiunto, solo l’enfatizzazione del livello umano è in grado di battere l’algoritmo consentendo di distinguere fra le informazioni».

Logical System, la storia

Logical System viene fondata da Stefano Vecchi, Giovanni Cesaretti e Marcello Giovagnoli. Il CEO, Filippo Moscatelli, entra nel 1986 come Responsabile Commerciale. La preparazione in ambito informatico e l’indole di abile commerciale lo portano infatti ad acquisire importanti clienti e a raggiungere risultati notevoli, per questo il Management fondatore lo vorrà come socio. La sede iniziale era in via del Prato 7/D e successivamente in via Rocco Scotellaro n.23, oggi sede di un istituto scolastico privato. La crescita delle risorse umane e la necessità di spazi adibiti alla formazione e all’accoglienza dei clienti portano Logical System ad investire in un’ampia e moderna sede nella zona industriale di Jesi e nell’agosto del 2003 l’azienda si trasferisce nell’attuale immobile di Viale Dell’Industria n. 50.

L’ingresso di figure professionali altamente specializzate, ha consentito e consente a Logical System di sviluppare internamente soluzioni software per coprire a 360° le esigenze delle imprese; quindi, oltre allo storico ERP, il team di Logical System negli anni studia, sviluppa e implementa soluzioni di Project Management, di Enterprise Content Management, M.E.S. BI, e CRM che, reingegnerizzate, sono oggi proposte ad aziende di notorietà nazionale e internazionale.

Nel corso degli anni Logical System amplia il suo raggio di azione ad imprese che si estendono sempre più sia per territorialità, con un focus del business nel Centro Italia e non più prettamente provinciale, che settoriale con clienti che operano non più solo nel mondo manifatturiero, ma anche nel Fashion, nella Distribuzione, nel Food & Beverage e nei Servizi Professionali.

Al fine di supportare le aziende più strutturate, di maggiori dimensioni e con una gestione multinazionale, Logical System sente la necessità di ampliare la propria offerta. Nel 2010 inizia così la distribuzione della Soluzione ERP internazionale Microsoft Dynamics 365 NAV, oggi Business Central, che garantisce a Logical System di essere un partner completo e pronto ad affrontare nuove sfide.

Nel 2019 l’azienda cambia la sua identità: da singola azienda a Gruppo. Logical System intraprende un percorso di acquisizione che la vede al controllo attualmente di due società:

– Synergical di Jesi, specializzata nello sviluppo di soluzioni integrate per aziende Fashion, Luxury, complementi d’arredo, sportswear e gioielleria.

– BS Srl con sede a Salerno e Roma, distributore della Soluzione ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central e uno dei principali sviluppatori di APP che aggiungono a Business Central le funzionalità e i miglioramenti richiesti dalle modalità di lavoro tipiche dell’impresa italiana

Con le due società controllate, Logical System raggiunge l’obiettivo della complementarità di prodotto e di settore, nonché una complementarità territoriale che consente di raccogliere le opportunità offerte dall’importante tessuto imprenditoriale nell’Italia meridionale, grazie alle filiali di Roma e Salerno, garantendo presidio e assistenza continua sulla zona.