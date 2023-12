Logical System entra in Lodestar (fondo Bravo). Moscatelli: «Soddisfazione e orgoglio»

Logical System, software house con quartier generale a Jesi, entra a far parte di Lodestar, la nuova piattaforma controllata dal fondo di private equity “Bravo Capital Partners II” che mira a creare un polo di eccellenza dedicato alla trasformazione digitale delle aziende italiane.

La Logical System vanta con competenze importanti in ambito Microsoft Business Central e un proprio set di prodotti proprietari, nell’aggregato del Gruppo societario formato con l’acquisizione di BS Srl, con sede a Salerno e Roma, e Synergical Srl con sede a Jesi. Fondata nel 1983, in 40 anni di attività è divenuta top player nel settore dell’Information Technology, con una crescita esponenziale negli ultimi sette anni, che si traduce in un fatturato 2022 di quasi 12 milioni di euro, + dell’80% dal 2015.

Lodestar nasce a dicembre 2022 ed ha iniziato il suo percorso con l’acquisizione del 100% di Microsys, Zerouno e Geos Consult. A settembre 2023 si è unito al gruppo il CEO Fabio Luinetti, ed in questi giorni sono entrate la milanese Icubed e la Logical System. Il gruppo può contare su oltre 500 professionisti, un giro d’affari di 60 milioni di euro previsti per l’esercizio 2023 ed uffici a Milano, Torino, Brescia, Jesi, Roma, Salerno, Melfi e Stabio (CH).

Filippo Moscatelli, presidente della Logical System di Jesi

Acquisendo il 100% della proprietà di Logical System – si legge in una nota stampa – Lodestar si propone l’obiettivo di «rafforzare la propria offerta e posizionamento in termini di soluzioni e servizi di Information Tecnology, oltre che alla copertura geografica, divenendo così un forte player nazionale con significative referenze di mercato, sia in ambito PMI che enterprise». Nell’ambito delle operazioni i soci di Logical System hanno reinvestito divenendo soci di Lodestar. Nel comunicato si chiarisce che «si continuerà ad operare in continuità con gli asset Logical System e con l’opportunità di accedere alle risorse di Lodestar, funzionali agli obiettivi del Gruppo stesso».