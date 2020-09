Jesi, Logical System diventa Gruppo. Moscatelli: «Si apre una nuova fase»

JESI – «Si apre una nuova fase per Logical System che da oggi si presenta sul mercato come Gruppo capace di aggregare risorse e soluzioni tali da poter raggiungere obiettivi di fatturato e di business: posizionarci nel mercato italiano tra i top player del settore IT, collocarci come Gruppo di riferimento nel panorama nazionale, possibile approdo al mercato azionario (Borsa Italiana)». A parlare così è il presidente di Logical System Filippo Moscatelli che annuncia come la società jesina sia diventata Gruppo dopo l’acquisizione, avvenuta nelle scorse settimane, della società specializzata in implementazione e supporto alle Pmi, BS Srl con sede a Salerno e Roma.

La software house marchigiana è nata nel 1983 e oggi è leader nel settore dell’Information Technology del centro Italia. A partire dal 2016 ha pianificato una crescita sia per linee interne (con lo sviluppo di innovative soluzioni e con l’ingresso di risorse altamente qualificate), sia per linee esterne (con l’acquisizione di realtà complementari per territorio e per soluzioni).

La struttura societaria conta oltre 100 risorse, gestisce più di 400 clienti sull’intero territorio nazionale, registra una crescita annua costante (+12%) che si pone come obiettivo, a dicembre 2020, un fatturato “aggregato” di oltre 10 milioni di euro.

A guidarla è la capogruppo Logical System Spa, che conta oltre 60 risorse specializzate, un fatturato annuo di circa 6 milioni di euro, e un business rivolto in prevalenza al centro Italia. Sviluppa ed implementa software proprietari e distribuisce soluzioni internazionali grazie alla Certificazione Microsoft Partner. I prodotti coprono a 360° le esigenze gestionali delle aziende manifatturiere: dal settore della meccatronica a quello alimentare, da quello della distribuzione in generale, a quello della grande distribuzione organizzata.

A comporre il gruppo è poi Synergical (controllata per il 51%, dal dicembre 2018, da Logical System) con sede a Jesi e fatturato di 800 mila euro. La Srl è costituita da 7 risorse specializzate in sviluppo e implementazioni di soluzioni applicative per il settore fashion, portali e-commerce B2B e B2C e sistemi di raccolta ordini in mobilità.

Risale sempre al luglio 2018 la crescita del gruppo dovuta alla partecipata ITISI, azienda di nuova costituzione finalizzata alla copertura territoriale del Nord Italia (sedi a Bologna e Treviso) con la proposta commerciale dei prodotti Logical System ed i servizi dell’azienda partner Best Tool. Logical System detiene il 60% del brand.

A completare la struttura del Gruppo ora è BS Srl che, con sede a Salerno e Roma e un fatturato di circa 2 milioni di euro, garantisce la copertura di Logical System anche nel mercato del Sud Italia. BS, attraverso 25 risorse specialistiche, eroga servizi alle imprese e consulenza strategica in ambito ICT, supporta aziende appartenenti a differenti filiere: agroalimentare, manifatturiera, turismo, produzioni televisive e servizi professionali.

E sono già state programmate due nuove acquisizioni per il 2020 e 2021, che porteranno il Gruppo a superare i 22 milioni di fatturato entro il 2022.

«Obiettivo ambizioso ma reale – Moscatelli – che ci consentirà di posizionarci tra le principali e più importanti software house del panorama nazionale».