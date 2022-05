Jesi, lite a bottigliate tra due ubriachi: paura in via Marconi

JESI – Violenta lite tra due uomini, sudamericani ed entrambi ubriachi, ieri pomeriggio a Jesi lungo via Marconi, alle porte della città. Un episodio analogo si era registrato il 3 maggio scorso, allora in via Setificio-San Giuseppe in cui era rimasto anche ferito un agente della Polizia locale. E se le circostanze appaiono anche stavolta simili, con due uomini che in preda ai fumi dell’alcol e armati di bottiglie di birra vuote se le davano di santa ragione, per motivi apparentemente futili, stavolta l’epilogo è ben diverso.

Infatti appena udite le sirene dell’ambulanza e delle volanti del Commissariato, i due hanno pensato di svignarsela per eludere ogni tipo di responsabilità. Sanguinanti, malconci e barcollanti si sono allontanati dal luogo della lite, segnato comunque da vistose chiazze di sangue e frammenti di vetro delle bottiglie spaccate.

Al loro arrivo, i poliziotti insieme ai sanitari della Croce verde di Jesi – allertati tramite il 112 – non hanno dunque trovato i due esagitati, ma bensì i vicini di casa che, esasperati e arrabbiati, hanno denunciato l’ennesima violenta lite che ha suscitato grande paura nel quartiere. Sono in corso accertamenti da parte del Commissariato.