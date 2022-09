La liquidazione danni dopo una calamità naturale significa sopravvivenza

JESI – Se in estate il problema delle calamità naturali era soprattutto legato agli incendi, l’autunno e le forti piogge hanno portato devastazione in 15 comuni delle province di Ancona e Pesaro-Urbino con la perdita della vita per 12 persone. Sono circa 1.000 le aziende concentrate in quei 50 km di territorio che hanno subito dei danni dall’alluvione dello scorso 15-16 settembre e che necessitano di aiuti immediati per riprendere l’attività.

Sotto l’aspetto assicurativo la situazione normativa è in stallo.

«Da troppi anni è ormai chiaro che manca una legge che obblighi ad assicurarsi contro questi eventi, che garantirebbe un forte risparmio di denaro pubblico ed una certezza di indennizzo per chi subisce danni» – dice Nicolas Cantarini, Intermediario di Broker.

Il mondo assicurativo si è organizzato e offre un panorama di coperture per tutti i settori imprenditoriali, economici e patrimoniali contro terremoto, inondazioni, alluvioni, bombe d’acqua, trombe d’ aria, gelo e grandine.

«L’offerta è ampia e variegata – aggiunge Cantarini – e consente di proteggersi con prodotti personalizzati e, rispetto ai capitali assicurati, gli investimenti richiesti dalla polizza sono di norma estremamente proporzionati ed accessibili».

Una solida copertura consente anche tempi di liquidazione decisamente più in linea con le esigenze di liquidità di un’azienda colpita da calamità rispetto ai tempi della burocrazia pubblica estremamente dilatati e non certi.

«Il dibattito in corso circa le conseguenze dei cambiamenti climatici – conclude l’intermediario di broker jesino – deve puntare sulla prevenzione ma non può escludere l’aspetto dell’indennizzo assicurativo che, in caso di eventi naturali sempre più estremi, fa la differenza tra la ripartenza di un’attività o la sua cessazione».