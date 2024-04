Il Lions Club Fabriano dona un cane guida a una non vedente

FABRIANO – Il Lions Club di Fabriano ha centrato l’obiettivo: un cane guida per i non vedenti. «Il 27 aprile prossimo, il cane sarà affidato a una non vedente», conferma la presidente del Lions Club Fabriano Francesca Giantomassi. «Oggi sono felice di aver raggiunto 12.000 euro necessari all’acquisto di un cane addestrato perché il nostro impegno possa essere utile a sollevare una persona con oggettive difficoltà nella sua vita quotidiana. Voglio ringraziare tutti i fabrianesi che ci hanno sostenuto in questo progetto. Mi hanno colpito per la loro bontà e l’estremo altruismo e voglio che sappiano che tutto questo non sarebbe stato possibile senza il loro aiuto. Grazie di cuore», prosegue.

L’iniziativa

«Questo anno il Lions Club Fabriano compie 60 anni, che testimoniano 60 anni di impegno concreto al servizio della nostra comunità, ma anche di chi ne ha bisogno in Italia e nel mondo. Siamo un’associazione mondiale di service e quindi il nostro spettro d’azione è molto ampio anche se l’impegno sul territorio rimane sempre al primo posto. I nostri festeggiamenti sono rappresentati per lo più dai nostri service e quest’anno abbiamo voluto onorare il nostro Club, dedicando gran parte del nostro impegno e delle nostre risorse ad un service per noi Lions molto importante e che da sempre ci contraddistingue quale quello della consegna di un cane guida ad un non vedente», sottolinea la presidente Giantomassi, che traccia un bilancio dell’anno lionistico. «Il bilancio è assolutamente positivo. Ci siamo occupati di ambiente e della sua tutela divulgando tra l’altro l’operato di associazioni come Plastic free. Abbiamo sostenuto l’importanza delle biodiversità per la vita dell’uomo e di tutto l’ambiente. Siamo stati di supporto a varie associazioni per lo screening del diabete, la colletta alimentare, il banco farmaceutico ed alimentare. Abbiamo fatto informazione medica nelle scuole. Service che facciamo ogni anno e di cui andiamo fieri». Fari puntati, ora, sul prossimo 27 aprile. «Organizzeremo in collaborazione con il centro addestramento ed il comune di Fabriano una dimostrazione dell’attività dei cani guida. L’evento si svolgerà nella nostra splendida piazza del comune e del Loggiato San Francesco a partire dalle 17:30 e si concluderà con la consegna del cane guida ad una non vedente. Inoltre, durante la giornata verrà eseguito lo screening della vista ai bambini dai 3 ai 6 anni, da parte di ortottiste seguite dal dott. S. Lippera e dal dott. P. Torresan, dalle ore 15 nelle sale adiacenti all’Oratorio della Carità. Una manifestazione quindi aperta a tutta la cittadinanza fabrianese», conclude la presidente del Lions Club Fabriano, Francesca Giantomassi.