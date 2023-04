Giorno della Liberazione: il programma delle iniziative a Fabriano, Cerreto D’Esi e Sassoferrato

FABRIANO – Festeggiamenti per il Giorno della Liberazione a Fabriano, Cerreto D’Esi e Sassoferrato tra cortei e deposizione di corone d’alloro in memoria dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Si parte da Fabriano con alle 8 di oggi, 25 aprile, per l’appunto la deposizione corone d’alloro presso i cippi commemorativi di: Bivio di Nebbiano – San Donato – Stazione FS di Albacina – Vallina. Alle 9, commemorazione alla Loggia dei Caduti della Resistenza al Cimitero di Santa Maria di Fabriano, quindi alle 10 la Santa Messa celebrata presso la Chiesa di San Biagio. Successivamente, la formazione del corteo e deposizione delle corone d’alloro presso il Loggiato San Francesco, al Monumento ai Caduti di tutte le guerre e al Monumento alla Resistenza, presso il quale si svolgerà la celebrazione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia con l’intervento del Sindaco Daniela Ghergo e del presidente dell’ANPI sezione di Fabriano Giacomo Scortichini. Nel pomeriggio, alle 17:30, il concerto del Corpo Bandistico Città di Fabriano ai Giardini del Poio.

Cerreto D’Esi e Sassoferrato

In occasione del 25 aprile, il Comune di Cerreto D’Esi e l’ANPI hanno programmato alle 10 presso piazza Marconi, la benedizione delle corone di alloro e la partenza del corteo fino al murales del partigiano in via della Repubblica. In questo luogo così simbolico ed evocativo, la Presidente provinciale dell’ANPI Nicia Pagnani pronuncerà un’orazione ufficiale, al termine della quale il corteo si dirigerà verso il monumento ai caduti dei giardini pubblici, dove interverrà il Sindaco David Grillini, prima della rituale deposizione di una corona di alloro. Il programma prevede la chiusura presso la Sala dello Stemma, dove i valori ed i protagonisti della Resistenza verranno ricordati dalla Presidente ANPI di Cerreto D’Esi Mina Fortunati e dalla giornalista del Corriere della Sera Federica Seneghini. Infine, a Sassoferrato il programma prevede alle 10:45 il raduno delle Autorità, delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e gli studenti delle scuole, in piazza Matteotti. Da qui si partirà, in corteo, verso il Parco della Rimembranza dove sarà celebrata la Santa Messa, vi saranno le orazioni ufficiali e, quindi, la deposizione delle corone di alloro al monumento ai Caduti e sulla lapide dei partigiani caduti in piazza Bartolo.