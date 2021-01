Libera Università per Adulti di Jesi, al via la didattica a distanza

JESI – Anche l’Università per Adulti di Jesi si affida alla didattica a distanza. Da giovedì scorso la LUAJ è partita con le lezioni online riavviando l’attività 2020-21 dopo la battuta di arresto imposta lo scorso autunno dalle restrizioni ministeriali e regionali anti-covid. Il Presidente LUAJ Gabriele Fava incoraggia tutti gli interessati ad aderire alla nuova forma di didattica.

«Ci rendiamo conto – dice Fava – che la tecnologia non potrà mai equiparare il valore dell’aula, ma superato il primo momento di smarrimento, sono certo potremo comunque fruire di uno scambio di saperi importante. Magari più lento, perché l’immediatezza del rapporto diretto con gli iscritti non potrà essere replicata, ma comunque egualmente emozionale e, quindi, altamente formativo. Da parte mia e dei docenti coinvolti, rimane immutato l’impegno siglato a inizio anno di metterci il cuore, cui ora si aggiunge l’ingegno per superare eventuali criticità e conquistare in ogni caso l’interesse degli studenti. Sono convinto che, anche attraverso questa scuola “senza confini”, riusciremo a costruire quei momenti di crescita che contraddistinguono da sempre la nostra associazione».

Tra i corsi attivi a partire dalla prossima settimana, aperti a chiunque abbia superato il 18° anno di età, ci sono spagnolo, tedesco, inglese, fisica, astronomia. Per ulteriori informazioni e per procedere con le iscrizioni, contattare la Segreteria LUAJ ai seguenti recapiti: tel. 0731/202300 – luaj@libero.it.