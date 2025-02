“Lhov” di Elica conquista il Good Design Award per l’eccellenza in cucina

Lhov, il sistema All-in-One che da oltre un anno sta rivoluzionando le cucine moderne, torna

a brillare sul palcoscenico internazionale. Il prodotto ha ottenuto il prestigioso Good Design Award nella categoria “Kitchen and Appliances”, assegnato dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, uno dei riconoscimenti più importanti a livello globale per l’eccellenza nel design.

Il Good Design Award rappresenta un punto di riferimento per l’eccellenza progettuale, riconoscendo soluzioni che uniscono estetica, performance e innovazione. Vincere questo premio evidenzia la capacità di Lhov di anticipare le tendenze globali, trasformando il concetto di cucina con un approccio smart e sofisticato.

Lhov si è distinto anche come finalista agli SBID Awards, concorso internazionale promosso dalla Society of British & International Design, che celebra progetti e prodotti innovativi nel campo del design e dell’architettura.

Lhov è una soluzione integrata studiata per valorizzare ogni progetto cucina e offrire prestazioni elevate. Il suo design super lineare in vetro nero è una sintesi unica di ricerca estetica ed efficienza, che unisce forno, piano cottura a induzione e sistema aspirante in un unico elettrodomestico, garantendo una cucina funzionale e sempre impeccabile. Il rivoluzionario cuore aspirante di Lhov, infatti, rimuove fumi e odori dal piano, ma finalmente anche dal forno, in questo modo, alla sua apertura non ci si imbatte più in vapori bollenti; inoltre, durante la cottura non si avverte più la fastidiosa lama d’aria frontale, carica di odori.

Il suo piano a induzione, con cinque zone combinabili e il forno del 30% più ampio rispetto a quelli tradizionali, offrono flessibilità e potenza per soddisfare ogni esigenza culinaria. Il display è una vera centrale di comando: ergonomica, interattiva, connessa. Lhov si conferma in questo modo la soluzione smart per la cucina moderna grazie all’interazione semplice ed immediata.

Questi riconoscimenti, insieme agli altri già ottenuti, consolidano ulteriormente la posizione di Elica come protagonista nel settore degli elettrodomestici per il cooking. Con un continuo impegno verso l’innovazione e il design, Elica, azienda italiana all’avanguardia nel design e nella produzione di elettrodomestici dedicati al cooking con oltre 50 anni di storia e leadership globale nei sistemi aspiranti da cucina, «trasforma ogni cucina in uno spazio di eccellenza, dove funzionalità e bellezza si fondono per offrire esperienze culinarie uniche», spiega la multinazionale in una nota.