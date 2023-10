Legionella alla casa di riposo Pergolesi, ospiti da Jesi a Fabriano. Proroga al 28 ottobre per il trasferimento

JESI – Saranno trasferiti in due strutture a Fabriano gli ospiti della casa di riposo del Collegio Pergolesi da sgomberare dopo l’emergere al suo interno di casi di legionella: una nuova ordinanza del sindaco Lorenzo Fiordelmondo proroga a questo punto il termine per il trasferimento, in scadenza domani 21 ottobre, al 28 ottobre prossimo. Fino ad allora, resta in vigore nella struttura per anziani di via San Marco, gestita dalla comunità San Vincenzo de’ Paoli della congregazione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia, divieto di utilizzare l’impianto idrico sanitario della struttura, fatta eccezione per gli scarichi dei WC.

Lorenzo Fiordelmondo e Samuele Animali

«Termine ridotto ma idoneo – dice il sindaco Fiordelmondo del 28 ottobre – fissato sulla base delle indicazioni tecniche ma, sulla base del confronto con la proprietà della casa di riposo, consente la ricollocazione». Di legionella in via San Marco si era già parlato lo scorso giugno, «con una ordinanza il 6 – dice Fiordelmondo – con la quale l’Ast mi aveva invitato a inibire l’utilizzo di alcuni spazi della struttura. Le misure che la proprietà credo abbia attuato, non sono state evidentemente efficaci». Due nuovi casi comunicati dall’Ast al Comune il 17 ottobre scorso – «una delle due persone è poi deceduta» dice Fiordelmondo, con a fianco l’assessore Animali – e nuovo stop. «L’urgenza era mettere in sicurezza utenti e lavoratori della struttura, ci siamo immediatamente attivati per facilitare il più possibile il percorso» dice il sindaco.

Intanto in Consiglio regionale è il presidente dell’assemblea Dino Latini, in qualità di consigliere, a chiedere con una interrogazione la «verifica del quadro igienico sanitario della residenza per anziani Collegio Pergolesi di Jesi e sostegno alla ricollocazione degli ospiti con l’attuazione di tutti i protocolli necessari a garanzia della loro serenità e delle cure necessarie». Al presidente regionale Francesco Acquaroli e all’assessore competente Filippo Saltamartini, Latini chiede di «assumere tutti gli adempimenti tecnici per evitare focolai epidemici e salvaguardare la salute degli ospiti. La richiesta muove dalla consapevolezza che la legionellosi è una infezione delle vie respiratorie che prolifera nell’acqua ed è pericolosa quando colpisce un impianto idrico, di umidificazione o di condizionamento e che la presenza in queste strutture di soggetti a rischio rende necessario un monitoraggio continuo della presenza di Legionella negli impianti».