Jesi, per le scuole Gola della Rossa e Isola Felice servono 140 mila euro

JESI – Occorrono circa 140 mila euro per la ristrutturazione della copertura dei prefabbricati che, a piazzale Don Milani a Jesi (nei pressi del centro commerciale La Fornace), ospitano le scuole Gola della Rossa e Isola Felice. Lo spiega il progetto predisposto dagli uffici comunali.

La scuola di Piazzale don Milani

«La scuola materna Gola della Rossa necessita di un intervento in copertura, in quanto il materiale attualmente in opera, con il trascorrere degli anni, è incrudito con rotture al momento localizzate in punti specifici, che saranno a breve risolte con un intervento parziale di sostituzione. Tale situazione comporta infiltrazioni d’acqua che rischiano di compromettere lo stato del tavolato sottostante».

Le strutture in legno di piazzale Don Milani, realizzate con somma urgenza nei primi anni 2000, avrebbero dovuto rappresentare una soluzione temporanea e transitoria. Ma la loro situazione si è col tempo stabilizzata.

Il progetto chiarisce che «il manto di tegole in plastica originario non è più rinvenibile sul mercato, per cui si dovrà procedere con la sostituzione completa del manto di copertura». Serve rimuovere le attuali tegole in plastica, sostituire le parti di tavolato interessate dalle infiltrazioni e realizzare con pannelli in lamiera la nuova copertura.