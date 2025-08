Lavori sulla Orte-Falconara, un mese di passione per i viaggiatori tra autobus sostitutivi e cancellazioni

FABRIANO – Al via i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Orte-Falconara, programmati da Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS Italiane. Per consentire la piena operatività dei cantieri, dalle ore 23:30 del 6 agosto alle ore 3:30 del 6 settembre la circolazione ferroviaria sarà interrotta sulle tratte Terni – Foligno e Fabriano – Castelplanio e si svolgerà a binario unico sulle tratte a doppio binario Orte-Terni, Castelplanio-Jesi e Jesi Interporto – Falconara. Saranno istituiti bus sostituitivi. L’intervento è articolato in più lotti e prevede il raddoppio in variante di tracciato di diverse tratte, con l’obiettivo di aumentare la capacità della linea, migliorare la regolarità della circolazione e ridurre i tempi di percorrenza fino a 20 minuti. Alcuni tratti saranno abilitati a velocità fino a 200 km/h. Tra gli interventi più significativi in corso di realizzazione: Genga–Serra San Quirico, nell’ambito dell’interruzione, oltre alle attività previste per la realizzazione del raddoppio del tracciato, verrà realizzato un binario provvisorio di circa 650 metri, in prossimità della stazione di Serra San Quirico, necessario alla prosecuzione delle attività di scavo della galleria Murano. Contemporaneamente proseguiranno le attività propedeutiche per la realizzazione di un ulteriore variante di tracciato provvisoria, in prossimità della stazione di Genga, che consentirà la prosecuzione dello scavo della galleria Genga. Raddoppio della tratta PM 228–Albacina, previste attività in stretto affiancamento alla linea ferroviaria in esercizio, con lavorazioni propedeutiche alla realizzazione di rilevati, trincee e opere di attraversamento idraulico sotto la linea ferroviaria. Progetto ERTMS, (European Rail Transport Management System) il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità con interventi lungo tutta la direttrice. Un upgrading degli attuali sistemi di sicurezza e segnalamento del sistema ferroviario agli standard usati sulle linee ad Alta Velocità. Con un investimento di 190 milioni di euro, la tecnologia verrà installata nelle tratte: Orte-Terni-Foligno, Castelplanio-Jesi e Jesi-Interporto–Falconara. Impegnate circa 200 persone, tra dipendenti RFI e delle ditte appaltatrici.

Modifiche alla circolazione dei treni

Ulteriori modifiche alla circolazione dei treni sempre nel periodo compreso tra il 6 agosto e il 6 settembre, riguardano il Frecciargento 8851 Ravenna-Roma che sarà cancellato dal 7 agosto al 6 settembre, mentre il Frecciargento 8852 Roma-Ravenna dal 6 agosto al 5 settembre. Ancora, l’Intercity 533-540 della relazione Roma Termini–Ancona saranno cancellati nella tratta Terni–Ancona e subiranno variazioni di orario, previsto servizio sostitutivo; Intercity 542-544 della relazione Roma Termini–Loreto/San Benedetto del Tronto saranno cancellati nella tratta Terni–Loreto/San Benedetto del Tronto e subiranno variazioni di orario, previsto servizio sostitutivo per la tratta Terni–Ancona e viceversa; Riprogrammata l’offerta del servizio ferroviario anche da Fabriano a Foligno, con modifiche di orari e sostituzioni di alcuni collegamenti con bus; i treni tra Falconara Marittima e Castelplanio saranno, per la maggior parte, oggetto di variazioni di orario e, in alcuni casi, cancellati.